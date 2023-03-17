Скандал: Работников одесского военкомата подозревают в превышении полномочий

Работников одного из одесских военкоматов подозревают в превышении полномочий при вручении повесток.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Оперативного командования «Юг».

«По факту конфликтной ситуации, которая произошла 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из Территориального центра комплектования и социальной поддержки по уведомлению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте, военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий. Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с личным составом, вовлечённым в мероприятия оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов.

В то же время, в пресс-службе напомнили, что меры мобилизации – это не личная прихоть сотрудников ТЦК и СП, а общегосударственные мероприятия, которые должны сформировать резерв Сил обороны.

«Каждый гражданин, согласно законодательству подлежащий мобилизации, должен выполнить свою конституционную обязанность: прибыть в ТЦК и СП по месту регистрации, или в ближайший РТЦК и СП, если изменено место жительства, для уточнения своих личных данных; при необходимости пройти медицинское освидетельствование; сообщить об имеющихся основаниях для получения отсрочки», — сообщили в пресс-службе.

В Одесском областном территориальном центре комплектования показали фото, демонстрирующие условия проживания мужчин, проходящих медкомиссию перед отправкой на службу.

«Один из блогеров, обучавший в социальных сетях премудрости быстрого заработка, попав в пункт формирования команд в территориальном центре комплектования, пытался поднять рейтинги собственного канала за счёт расшатывания темы бесчеловечных условий в таком пункте, неоправданного пребывания там военнообязанных и т.п. , – прокомментировали в ТЦК видео с жалобами на плохие условия проживания мобилизованных.

В ведомстве отметили, что условия, в которых находятся военнообязанные во время прохождения медицинской комиссии и ожидания отправки в воинские части, в территориальных центрах комплектования, отвечают уставным нормам: там организованы места отдыха, санитарные удобства (с горячей водой), достойное и вкусное питание.

Также в ЦТК подчеркнули, что пребывание в таком пункте ограничено временем формирования команды на соответствующую воинскую часть и, как правило, не превышает 3 суток.

Как сообщала Одесса News, заместитель начальника Болградского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) переведён на службу в одно из боевых подразделений после того, как в сети появилось видео с вечеринки 8 марта, где он танцует под песню российского исполнителя.

Фото: Одесский областной ТЦК и СП/Facebook, ОК Юг

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