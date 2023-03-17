Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме в интернете

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали о том, как не стать жертвой новой мошеннической схемы, распространяющейся в интернете.

Центр стратегических коммуникаций в Facebook предостерегает, что за этой информационной атакой может стоять Россия.

Отмечается, что в Facebook по анонимному каналу запущена рекламная кампания по выплате 9 тысяч денежной помощи под брендом портала госуслуг «Дiя». Деньги предлагают получить якобы через Сбербанк и Райффайзен Банк.

«Кампания началась 27 февраля 2023 года. Она имеет стандартный набор предложений: сообщение о том, что выплату можно получить на личную карту или карту родственников или друзей. При этом инструкция составлена очень коряво, с большим количеством ошибок. Ссылки на сайты украинских банков были зарегистрированы на вымышленное имя и украинский номер телефона, регистратором этих доменов выступал российский провайдер. Это могут быть обычные злоумышленники, скрывающиеся на территории государства-агрессора, но нельзя исключать и целенаправленную операцию российских спецслужб. Страницы, с которых запущена реклама, пустые. На них нет информации, аватарки и подписчиков“, – уточняют в Центре.

Также сообщается, что в онлайн-поддержке Сбербанка заявили, что не имеют никакого отношения к этим выплатам и не совершают операций по выдаче 9 тысяч гривен.

Чтобы не стать жертвой и противодействовать сделке, объясняют в Центре, следует открыть публикацию и нажать «more» в её правом верхнем углу, а затем — «пожаловаться на публикацию more» и выбрать вариант, наиболее точно описывающий нарушение норм сообщества.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области СБУ разоблачила мошенника, который выманивал деньги у родственников погибших украинских защитников.

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