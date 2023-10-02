Участников преступной группы ждёт суд за сделки с курортными землями в Одесчине

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя организованной преступной группы — экс-депутата Затокского поселкового совета и двух его сообщников по фактам мошеннического завладения земельными участками, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемый, длительное время возглавлявший постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам, вместе с сообщниками незаконно завладел 15 земельными участками в курортном посёлке Затока.

«К земельной сделке организатор «схемы» привлёк инженера-землеустроителя и ещё двух своих знакомых. Экс-депутат, имея необходимый опыт, проводил поддельные решения сессий Затокского поселкового совета, согласно которым якобы предоставлялось разрешение на изготовление землеустроительной документации, и решение Каролино-Бугазского сельсовета о передаче земельных участков в собственность. Затем дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания войны сообщники планировали продать часть земельных участков, а часть земель – «изъяли» у общины по заказу одного из представителей местного гостиничного бизнеса.

Общая рыночная стоимость земельных участков составляет более 15 млн. гривен. На них наложен арест с запретом на пользование, а также совершение любых регистрационных действий.

Во время обысков обнаружена поддельная документация, печати и компьютерная техника, которую использовали для реализации преступной схемы.

Кроме того, начаты уголовные производства по факту заказа и финансирования указанной сделки. Прокуратурой инициированы запросы о предоставлении международно-правовой помощи в отношении лиц, находящихся за границей.

Одесса News писала об этой преступной группировке в июле 2023 года, когда правоохранителями было сообщено о подозрении её участникам.

Фото: Одесская облпрокуратура

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