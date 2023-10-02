На севере Англии спилили знаменитое «дерево Робин Гуда»

Британская полиция задержала 16-летнего подростка по подозрению в том, что он спилил 300-летний белый явор в национальном парке графства Нортумберленд на севере Англии. Это дерево называют одной из самых известных достопримечательностей страны.

Об этом сообщает издание ГОРДОН, ссылаясь на BBC News и The Guardian.

Отмечается, что дерево росло в естественном углублении в ландшафте близ Хексэма и появилось в фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером в главной роли.

В полиции назвали дерево «всемирно известной достопримечательностью» и сказали, что его потеря «вызвала значительный шок, печаль и гнев в местной общине и за её пределами».

Сотрудники полиции и работники парка на месте происшествия заявили, что, по их мнению, дерево было срезано острой бензопилой кем-то, кто знал, что делал. Местные жители рассказали, что ночью ничего не слышали из-за сильного ветра от шторма «Агнесса», а проснувшись, увидели, что дерево отделено от пня.

По подозрению в спиливании дерева задержали 16-летнего подростка. Полиция сообщила, что он находится под стражей и помогает полицейским в расследовании.

Одесса News информировала, что в марте 2023 года в Амстердаме в «Рейксмузеуме» климатические активисты устроили акцию у известной картины Рембрандта «Ночной дозор».

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