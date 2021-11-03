Загадочное отравление в Одесской области: мать умерла, отец без памяти, дочь в коме

В городе Белгород-Днестровский Одесской области на улице Виноградной семья отравилась неизвестным веществом.

Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что никого из членов семьи давно не видели соседи, решившие заглянуть в окна их дома и увидевшие трёх человек, которые лежали на полу посреди комнаты.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в помещении мёртвой хозяйку дома 1958 года рождения. Её 68-летний муж и 45-летняя дочь лежали на полу без сознания. Мужчина пришёл в себя в больнице, правда, ничего не смог рассказать о том, что произошло. Дочь до сих пор находится в коме.

Соседи рассказали, что накануне в эту семью приходил неизвестный мужчина. Полиция сейчас проверяет всю информацию.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года специалисты Госпродпотребслужбы осуществляли санэпидрасследование для установления обстоятельств группового отравления детей в двух заведениях Одесской области — отеле Bugaz Sea View курорта Грибовка и в нефрологическом отделении областной детской больницы.

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