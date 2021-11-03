Стало известно, где в Одессе появились новые видеокамеры фиксации дорожного движения

С 3 ноября на украинских дорогах заработают ещё 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе 9 — в Одессе.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области на своей странице в Facebook.

В частности, приборы контроля системы «КАСКАД» установлены в таких местах:

Южная дорога, 2, направление прибора в сторону Николаевской дороги

Южная дорога, 39, направление прибора в сторону ул. Семёна Палия

ул. Семёна Палия, 80, направление прибора в сторону ул. Академика Заболотного

Николаевская дорога, 205, направление прибора на ул. Лиманная

проспект Небесной Сотни, 4, направление прибора в сторону ул. Левитана

Николаевская дорога, 287, направление прибора в сторону Южной дороги

просп. Шевченко, 4-А, направление прибора в сторону ул. Семинарской

проспект Добровольского, 123-А, направление прибора в сторону ул. Генерала Бочарова

ул. Семёна Палия, 25-А, направление прибора в сторону Южной дороги.

Одесса News сообщала о схеме наказания водителей, нарушивших правила движения, что зафиксировано камерой наблюдения.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod