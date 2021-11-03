Кому в Одессе 4 ноября отключат газ и свет

В четверг, 4 ноября, некоторым потребителям Одессы отключат свет и газ.

По сообщению Управления эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по ул.Сортировочная, 30, с 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№п/п Адреса отключения

Кому отключат 1 1-я Сортировочная, 40 население 2 Сортировочная, 34 а церковь 3 Сортировочная, 34 а население 4 1-я Сортировочная, 26 население 5 Лузановская, 94,92 население 6 1-я Сортировочная, 30 население 7 Николаевская дорога, 283 Школа № 23,котельная

4 ноября по таким адресам: Энергоснабжение, по сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», будет прекращенопо таким адресам:

1-й Керченский переулок — 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11 — С 00:00 по 02:00

1-й Соляной переулок — 1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28 — С 07:00 по 21:00

1-я Садовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14А, 16, 1а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39 — С 00:00 по 02:00

2-й переулок Черепановых — 9, 9А — С 09:00 по 18:00

2-й Соляной переулок — 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 — С 07:00 по 21:00

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги — 12 — С 00:00 по 02:00

3-й Керченский переулок — 3, 4, 6 — С 00:00 по 02:00

3-я Садовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 9А, 4а, 11а, 16, 8а, 8а1, 8а2, 15а, 2а, 18А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 — С 00:00 по 02:00

4-й Соляной переулок — 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13 — С 07:00 по 21:00

4-я Садовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 4Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38 — С 00:00 по 02:00

6-й Соляной переулок — 3, 4, 5, 5а, 6, 8 — С 07:00 по 21:00

7-й Соляной переулок — 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24 — С 07:00 по 21:00

7-й Соляной переулок — 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24 — С 08:00 по 20:00

Балтская дорога — 153 — С 06:20 по 22:00

Большая Садовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9/11, 17а, 12а, 50а, 38А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52 — С 00:00 по 02:00

Дворянская улица — 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 33 — С 06:00 по 22:00

Державина улица — 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164 — С 00:00 по 02:00

Днепровская улица — 49, 52 — С 00:00 по 02:00

Донецкая улица — 1/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10А, 8Б, 15а, 11А, 5А, 12А, 20, 19А, 13А, 35а, 28А, 22А, 27А, 26А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 — С 00:00 по 02:00

Елисаветинская улица — 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11 — С 06:00 по 22:00

Капитана Кузнецова улица — 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14 — С 00:00 по 02:00

Керченская улица — 29, 62Б, 33, 35, 36, 36А, 37а, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 31, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 44 — С 00:00 по 02:00

Кишинёвская улица — 2, 4, 6, 8, 11, 13, 4А, 14, 16, 18, 20, 24 — С 00:00 по 02:00

Коблевская улица — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 — С 06:00 по 22:00

Конная улица — 2/4, 6, 8/10, 12, 14 — С 06:00 по 22:00

Ломоносова улица — 10, 11, 11а, 12, 20 — С 00:00 по 02:00

Льва Симиренко улица — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 — С 00:00 по 02:00

Малая Садовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 — С 00:00 по 02:00

Марсельская улица — 32/1, 32/2, 36 — С 09:00 по 20:00

Маршала Говорова улица — 18. — С 08:03 по 17:03

Мичурина улица — 19, 19а — С 09:00 по 20:00

Молодогвардейская улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71 — С 00:00 по 02:00

Нежинская улица — 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 06:00 по 22:00

Николаевская дорога — 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/1, 263, 263А — С 00:00 по 02:00

Новосельского улица — 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80 — С 06:00 по 22:00

Пастера улица — 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 46а, 44а, 48а, 58, 60, 62, 64 — С 06:00 по 22:00

переулок Академика Векслера — 1 — С 00:00 по 02:00

переулок Вице-адмирала Жукова — 2, 4 — С 06:00 по 22:00

переулок Державина — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 5а, 7А, 1А, 21А, 19а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 — С 00:00 по 02:00

переулок Маланова — 1 — С 06:00 по 22:00

переулок Матросская Слободка — 2 — С 09:00 по 20:00

Преображенская улица — 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 32 — С 06:00 по 22:00

Ростовская улица — 20, 68б, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 21, 51А, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64А, 65, 65/2, 66, 66А, 68, 51 — С 00:00 по 02:00

Садовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47А, 57А, 47б, 59А, 12/1, 49А, 39А, 65А, 19а, 51А, 45А, 42, 1А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 — С 00:00 по 02:00

Садовая улица — 11, 13, 15, 17, 19, 21 — С 06:00 по 22:00

Соборная площадь — 2, 4, 6 — С 06:00 по 22:00

Софиевская улица — 1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14 — С 06:00 по 22:00

Тепличная улица — 3б, 4А — С 09:00 по 20:00

Торговая улица — 20 — С 06:00 по 22:00

Черепановых улица — 12 — С 09:00 по 18:00

Шевченко проспект — 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27б — С 09:00 по 19:00

Южная дорога — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 22А, 33, 18а, 2А, 16А, 32А, 8А, 65Б, 57А, 49А, 44А, 41А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 73 — С 00:00 по 02:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.

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