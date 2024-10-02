В украинскую ГТС начали подавать первый биометан

Первый производимый биометан начали подавать в украинскую газотранспортную систему.

Об этом сообщает общественный союз «Биоэнергетическая ассоциация Украины».

«Поздравляем члена UABIO, группу компаний VITAGRO и Хмельницкого оператора ГРС с успешной подачей биометана в ГТС Украины. Это шаг к дальнейшему экспорту», — говорится в сообщении.

В настоящее время завод компании работает на мощности 60-70% от запланированной, суточный отпуск газа в систему составляет около 6 тыс. кубометров. В полную мощность установка сможет выйти уже к концу октября 2024 года.

Отмечается, что источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства.

«Кроме биометана, на заводе VITAGRO будут получать твёрдый и жидкий дигестат, который будет использоваться компанией как органическое удобрение», — говорится в сообщении.

Биоэнергетическая ассоциация отмечает, что, по разным оценкам, Украина может выйти на годовой объём производства и экспорта на уровне 80-100 млн. кубометров.

Председатель правления ОС «Биоэнергетическая ассоциация Украины» Георгий Гелетуха рассчитывает на начало экспорта биометана в ноябре.

Для справки. Верховная Рада ввела таможенный контроль биометана в марте 2024 года. В начале сентября Министерство финансов опубликовало приказ, которым определён порядок таможенного оформления биометана, фактически разблокирующий экспорт этого газа.

Фото: depositphotos.com

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