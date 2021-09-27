Сговорились: 28 сентября у многих одесситов не будет или света, или воды, или газа

28 сентября в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию, а некоторым воду и газоснабжение.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: пр-т Шевченко, 31 с 9:00 до 17:00, 28 сентября будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№п/п Адреса Название организации 1. ул. Генуэзская, 1а, 1б, 1в ООО «Ростек КО», крышная котельная 2. Французский бульвар, 36 ЧАТ «Одесский завод шампанских вин» 3. пр-т Шевченко, 29 Хозяйственный суд Одесской обл. 4. пр-т Шевченко, 33 Крышная котельная жилого дома 5. пр-т Шевченко, 29а Крышная котельная жилого дома 6. пр-т Шевченко, 30 Крышная котельная жилого дома 7. пр-т Шевченко, 33б Крышная котельная жилого дома 8. пр-т Шевченко, 16 кафе «Tref сinema»

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с заменой изношенных и аварийных сетей с 09:00 27 сентября до 09:00 28 сентября будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. Тимирязева,

Люстдорфская дорога, 177-233,

ул. Долгая,

ул.л. М. Демченко, 2-32, 1-29,

ул. Рыбачья,

ул. С. Яхненко,

ул. Магнитогорская,

ул. Художника Фёдорова,

ул. Офицерская,

ул. Ак. Гамалея,

ул. Писарева,

ул. И. Тимченко,

ул. Енисейская,

ул. Алмазная,

частный сектор ул. Старая Вильямса, 2-48,

ул. С. Эйзенштейна,

ул. Байкальская,

ул. Дача Ковалевского,

ул. Н. Гумилёва,

ул. Дачная,

Фонтанская дорога, 92-118а/1,

ул. Макаренко,

ул. Абрикосовая,

ул. Ореховая,

ул. Псковская.

По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Сиреневый переулок — 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 4, 4/2 А, 5, 6 — С 09:00 по 23:00

1-й Сиреневый переулок — 1В, 2 — С 08:30 по 19:00

1-й Сиреневый переулок — 1В, 2 — С 09:00 по 23:00

1-й Сиреневый переулок — 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 4, 4/2 А, 5, 6 — С 08:30 по 19:00

1-я Пригородная улица — 15, 37А, 19, 19А, 21, 23, 23А, 27, 17, 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 27А — С 08:30 по 19:00

1-я Пригородная улица — 15, 37А, 19, 19А, 21, 23, 23А, 27, 17, 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 27А — С 09:00 по 23:00

2-й Сиреневый переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 10/3, 9А — С 09:00 по 23:00

2-й Сиреневый переулок — 2/2 — С 08:30 по 19:00

2-й Сиреневый переулок — 2/2 — С 09:00 по 23:00

2-й Сиреневый переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 10/3, 9А — С 08:30 по 19:00

2-я Пригородная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 77А, 71А, 50А, 40А, 36А, 35А, 30А, 24А, 23А, 22А, 15- 17, 7А, 45А, 4а, 12В, 47А, 12Б, 48А, 12а, 50а, 51А, 8А, 52А, 14, 6А, 4А, 97А, 2Б, 2А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 — С 08:30 по 19:00

2-я Пригородная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 24А, 36А, 47, 15- 17, 4А, 2А, 40А, 2Б, 12а, 30А, 12Б, 12В, 22А, 23А, 52А, 51А, 50А, 50а, 48А, 47А, 45А, 6А, 8А, 7А, 4а, 35А, 97А, 77А, 71А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 — С 09:00 по 23:00

2-я Пригородная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 77А, 71А, 50А, 40А, 36А, 35А, 30А, 24А, 23А, 22А, 15- 17, 7А, 12В, 45А, 12Б, 12а, 47А, 4а, 48А, 8А, 50а, 51А, 6А, 52А, 4А, 13, 2Б, 2А, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95 — С 08:30 по 19:00

4-я Пригородная улица — 4, 79А, 16, 56, 58а, 67, 73, 81, 1а, 11, 10, 12В, 12Г, 13, 19А, 50/2, 60, 60/1, 72, 79, 12А — С 08:30 по 19:00

4-я Пригородная улица — 4, 10, 16, 56, 58а, 67, 73, 81 — С 09:00 по 23:00

4-я Пригородная улица — 4, 10, 16, 56, 58а, 67, 73, 81 — С 08:30 по 19:00

4-я Пригородная улица — 1а, 79А, 12А, 12В, 12Г, 13, 11, 50/2, 60, 60/1, 72, 79, 19А — С 09:00 по 23:00

4-я Пригородная улица — 1а, 79А, 12А, 12В, 12Г, 13, 11, 50/2, 60, 60/1, 72, 79, 19А — С 08:30 по 19:00

7-я Степовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5А, 16А, 24, 17А, 2А, 18А, 18Б, 4А, 4Б, 20/1, 4Г, 4Д, 4Ж, 2Б, 44Д, 44а, 42А, 28а, 40б, 38/1, 30А, 30Б, 36Б, 31а, 36А, 33А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49 — С 09:00 по 23:00

7-я Степовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5А, 16А, 24, 17А, 2А, 18А, 18Б, 4А, 4Б, 20/1, 4Г, 4Д, 4Ж, 2Б, 44Д, 44а, 42А, 28а, 40б, 38/1, 30А, 30Б, 36Б, 31а, 36А, 33А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49 — С 08:30 по 19:00

Агрономическая улица — 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 115а, 137, 116/1, 116/2, 116/3, 116а, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 102А, 118/3, 118а, 118а/, 118б, 118В, 118г, 102Б, 119Б, 119в, 103А, 84А, 76а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 105а, 86А, 124а, 124б, 124г, 106а, 125а, 86б, 126а, 126б, 126в, 107А, 76б, 128а, 128б, 108а, 87а, 130а, 97А, 110а, 132а, 132Б, 132г, 110в, 110г, 110д, 97Б, 212б, 138а, 138Б, 138г, 210А, 199б, 140/1, 140а, 140Х, 197б, 197а, 142а, 196а, 143а, 143б, 195а, 144а, 189В, 189б, 189а, 147/А, 187а, 148а, 183Б, 149а, 183А, 179в, 151а, 179а, 152а, 177/2, 153А, 154а, 176б, 176а, 174з, 174В, 174б, 160а, 160Б, 160В, 174а, 173Г, 173в, 163А, 173А, 164/А, 164Б, 171б, 171а, 166/Б, 166а, 169В, 169а, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223, 1181 — С 09:00 по 19:00

Агрономический переулок — 1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3 — С 09:00 по 19:00

Академика Заболотного улица — 56, 67/1, 57/1, 57/2, 58, 56А, 62, 66, 66/1, 66/2, 60 — С 00:00 по 06:00

Александра Вронского улица — 1, 63а, 3, 4, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31А, 32, 33, 34, 2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43б, 44, 44/1, 44А, 45, 45А, 45В, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 35 — С 08:30 по 19:00

Александра Вронского улица — 1, 63а, 3, 4, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31А, 32, 33, 34, 2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43б, 44, 44/1, 44А, 45, 45А, 45В, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 35 — С 09:00 по 23:00

Алексея Косяченко улица — 2А, 54/2, 9, 9Б, 10, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1, 10В, 7, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 12 — С 08:30 по 19:00

Алексея Косяченко улица — 2А, 54/2, 9, 9Б, 10, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1, 10В, 7, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 12 — С 09:00 по 23:00

Апрельская улица — 1, 33/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 2, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 17 — С 08:30 по 19:00

Апрельская улица — 1, 33/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 2, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 17 — С 09:00 по 23:00

Апрельская улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13А, 19, 14А, 9А, 12А, 12Б, 8а, 10А — С 08:30 по 19:00

Базарная улица — 110, 116, 118 — С 06:00 по 21:00

Балковская улица — 1, 7, 7А — С 09:00 по 18:00

Богуна улица — 6А, 12/2, 21 — С 09:00 по 23:00

Богуна улица — 6А, 12/2, 21 — С 08:30 по 19:00

Владимира Высоцкого улица — 11, 11А, 15, 17, 23 — С 00:00 по 06:00

Гастелло улица — 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22а, 22Б, 20б, 23а, 26, 24а, 13а, 25А, 25В, 9А, 51а, 47а, 28А, 45а, 29А, 43А, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 08:30 по 19:00

Гастелло улица — 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22а, 22Б, 20б, 23а, 26, 24а, 13а, 25А, 25В, 9А, 51а, 47а, 28А, 45а, 29А, 43А, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 09:00 по 23:00

Генерала Бочарова улица — 30, 75/, 34, 36, 38, 40, 32, 44, 46, 52, 75, 42 — С 00:00 по 06:00

Генерала Бочарова улица — 57А, 57Б, 61Б, 61в — С 10:00 по 17:00

Гранатная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 12А, 5А, 25, 8А, 20/1, 20/1А, 8а, 16а, 16Б, 24А, 12Б — С 09:00 по 23:00

Гранатная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 12А, 5А, 25, 8А, 20/1, 20/1А, 8а, 16а, 16Б, 24А, 12Б — С 08:30 по 19:00

Гранатный переулок — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/1 — С 09:00 по 23:00

Гранатный переулок — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/1 — С 08:30 по 19:00

Добровольского проспект — 116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156 — С 00:00 по 06:00

Желябова улица — 7а, 9, 11, 11а, 11б — С 09:00 по 23:00

Килевой переулок — 1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А — С 09:00 по 19:00

Ковровый переулок — 5, 7 — С 08:30 по 19:00

Ковровый переулок — 5, 7, 9 — С 09:00 по 23:00

Ковровый переулок — 9 — С 08:30 по 19:00

Кольцевая улица — 2, 7, 10, 12 — С 09:00 по 19:00

Кордонная улица — 3А, 38а, 9б, 12, 14, 16А, 17, 17/2, 19, 4, 22, 22А, 22Б, 23А, 26, 30, 35А, 38, 19Г — С 08:30 по 19:00

Кордонная улица -3А, 4, 12, 14, 17, 19, 22, 26, 30, 19Г, 16А, 22А, 22Б, 23А, 31, 27а, 29Б, 17/2, 9б, 35А, 70А, 38а, 44А, 44Б, 68Г, 68Б, 54а, 60/1, 68А, 38, 48, 54, 64, 68, 70, 74 — С 09:00 по 23:00

Кордонная улица — 4, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 26, 9б, 17/2, 3А, 19Г, 30, 22А, 22Б, 23А, 16А, 27а, 29Б, 33в, 70А, 35А, 68Г, 38а, 44А, 44Б, 68Б, 68А, 54а, 60/1, 31, 38, 48, 54, 64, 68, 70, 74 — С 08:30 по 19:00

Кордонная улица — 25, 33в — С 09:00 по 23:00

Кордонный переулок — 1, 3, 5, 9, 11, 13, 7А, 7В, 15А, 15, 19, 29, 35, 101 — С 08:30 по 19:00

Кордонный переулок — 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 29, 35, 15А, 7А, 7В, 101 — С 09:00 по 23:00

Корнюшина улица — 1А, 27А, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8Б, 8в, 9, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 2, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 14 — С 09:00 по 23:00

Корнюшина улица — 1А, 27А, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8Б, 8в, 9, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 2, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 14 — С 08:30 по 19:00

Короткий переулок — 2, 3, 4 — С 08:30 по 19:00

Короткий переулок — 2, 3, 4 — С 09:00 по 23:00

Космонавта Комарова улица — 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 — С 09:00 по 16:00

Кострова улица — 30, 30/2, 34, 37А — С 09:00 по 23:00

Кострова улица — 30, 30/2, 34, 37А — С 08:30 по 19:00

Котляревского улица — 12б — С 09:00 по 19:00

Круговая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 3А, 10А, 16, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4а, 14А, 14б, 1Б, 15А, 15Б, 1А, 35/37, 17А, 17Б, 33А, 18А, 18Б, 23Б, 23а, 22А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 — С 09:00 по 19:00

Круговой переулок — 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А — С 09:00 по 19:00

Крушельницкой улица — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 — С 09:00 по 19:00

Ланжероновская улица — 3, 5, 9 — С 06:00 по 21:00

Леонида Утёсова улица — 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64 — С 06:00 по 21:00

Литовская улица — 20, 20А — С 09:00 по 23:00

Малиновский переулок — 7 — С 08:30 23:00

Марсельская улица — 32, 32/1, 32/3, 34, 36, 44 — С 00:00 по 06:00

Маршала Бабаджаняна улица — 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 36А, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54 — С 09:00 по 23:00

Маршала Бабаджаняна улица — 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 36А, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54 — С 08:30 по 19:00

Маршала Малиновского улица — 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 115А/2, 109А, 116А, 85а, 132а, 117а, 133А, 96А, 119А, 91А, 120А, 112а, 152, 108А, 114А, 81Д, 145б, 115А, 81А, 128А, 115А/1 — С 09:00 по 23:00

Маршала Малиновского улица — 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 115А/2, 109А, 116А, 85а, 132а, 117а, 133А, 96А, 119А, 91А, 120А, 112а, 152, 108А, 114А, 81Д, 145б, 115А, 81А, 128А, 115А/1 — С 08:30 по 19:00

Мастерский переулок — 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а — С 09:00 по 19:00

Махачкалинская улица — 1, 1А, 2, 3, 5 — С 00:00 по 06:00

Минская улица — 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9в, 21а, 27, 22а, 8А, 12А, 7б, 9А, 7а, 47А, 28а, 28б, 43а, 30а, 30А-1, 42А, 37А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49 — С 08:30 по 19:00

Минская улица — 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9в, 21а, 27, 22а, 8А, 12А, 7б, 9А, 7а, 47А, 28а, 28б, 43а, 30а, 30А-1, 42А, 37А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49 — С 09:00 по 23:00

Минская улица — 7, 30А-1, 7б, 8, 8А, 9, 9А, 9в, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 7а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 18 — С 08:30 по 19:00

Мичурина улица — 1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14 — С 09:00 по 19:00

Молодёжная улица — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/1, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 — С 09:00 по 19:00

Мостовой переулок — 1, 2, 2/1, 2Б, 4 — С 08:30 по 19:00

Мостовой переулок — 1, 2, 2/1, 2Б, 4 — С 09:00 по 23:00

Мостовой переулок — 1, 2, 2/1, 2Б, 4 — С 08:30 по 19:00

Николая Бажана улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 47А, 47Б, 8Б, 48а, 34А, 16А, 35А, 73, 36А, 53Б, 26А, 54А, 37А, 37б, 56А, 56Б, 56Б/1, 26Б, 21А, 58А, 58б, 58Г, 27А, 59А, 59Б, 15А, 60А, 60Б, 41а, 61А, 61Б, 61Г, 22А, 62/2, 62А, 62Б, 42А, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 22а/1, 64а, 64Б, 43А, 65А, 65Б, 22Б, 66А, 66Б, 31А, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 18А, 23А, 69А, 69Б, 33а, 71А, 71Б, 71в, 45А — С 09:00 по 23:00

Николая Бажана улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 47А, 47Б, 8Б, 48а, 34А, 16А, 35А, 73, 36А, 53Б, 26А, 54А, 37А, 37б, 56А, 56Б, 56Б/1, 26Б, 21А, 58А, 58б, 58Г, 27А, 59А, 59Б, 15А, 60А, 60Б, 41а, 61А, 61Б, 61Г, 22А, 62/2, 62А, 62Б, 42А, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 22а/1, 64а, 64Б, 43А, 65А, 65Б, 22Б, 66А, 66Б, 31А, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 18А, 23А, 69А, 69Б, 33а, 71А, 71Б, 71в, 45А — С 08:30 по 19:00

Николая Вороного улица — 4а, 7а, 11А — С 09:00 по 23:00

Николая Гефта улица — 1А, 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 9А, 4, 5, 7, 9, 12 — С 09:00 по 23:00

Николая Михновского улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18 з, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4к, 21а, 21б, 21В, 4м, 22а, 22б, 22в, 63, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 24б, 2/1, 25а, 25Б, 25в, 6а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6Б, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6В, 31в, 31г, 31ж, 6г, 33А, 2а, 35а, 35ж, 2б, 37а, 8а, 39а, 8б, 8в, 8г, 47а, 47б, 47в, 8д, 49а, 49б, 49в, 2в, 9а, 2г, 18б — С 09:00 по 19:00

Новый переулок — 1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7 — С 09:00 по 19:00

Оранжерейный переулок — 1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10 — С 09:00 по 19:00

Паустовского улица — 29гар — С 00:00 по 06:00

переулок Крушельницкой — 1, 1а, 2, 3, 5, 5а — С 09:00 по 19:00

переулок Людмилы Гинзбург — 3/1, 12б, 1б, 1, 2, 3, 3а, 3б, 1а, 4б, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 9, 4 — С 09:00 по 19:00

переулок Петра Калнышевского — 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а — С 09:00 по 19:00

переулок Чайковского — 4, 6, 8, 10, 12 — С 06:00 по 21:00

Платановая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 4А, 36а, 36Б, 22А, 22Б, 14А, 10б, 40Б, 24в, 79в, 3А, 321, 12А, 44А, 19А, 88А, 1А, 28- А, 46А, 13А, 30А, 93б, 48А, 48Б, 95А, 30Г, 20А, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 55а, 55Б, 108А, 20б, 57А, 57Б, 114А, 34/1, 34А, 118Б, 34Б, 34В, 34Г, 13Б, 45Б — С 09:00 по 23:00

Платановая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 4А, 36а, 36Б, 22А, 22Б, 14А, 10б, 40Б, 24в, 79в, 3А, 321, 12А, 44А, 19А, 88А, 1А, 28- А, 46А, 13А, 30А, 93б, 48А, 48Б, 95А, 30Г, 20А, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 55а, 55Б, 108А, 20б, 57А, 57Б, 114А, 34/1, 34А, 118Б, 34Б, 34В, 34Г, 13Б, 45Б — С 08:30 по 19:00

Поселковая улица — 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37 — С 09:00 по 18:00

Промышленная улица — 8л — С 09:00 по 19:00

Путевая улица — 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25 — С 09:00 по 18:00

Пушкинская улица — 2 — С 06:00 по 21:00

Радостная улица — 114, 116 — С 09:00 по 23:00

Радостная улица — 114, 116 — С 08:30 по 19:00

Радужная улица — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28а/2, 28а/3, 28а1, 27а, 29а, 10/1, 30А, 30а, б, 41В, 41Б, 41А2, 41А, 41/г, 39А, 38А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43 — С 09:00 по 23:00

Савранская улица — 22, 22а, 24, 24а, 26 — С 09:00 по 19:00

Самолётная улица — 19, 19 А, 32 — С 09:00 по 18:00

Сахарова улица — 24, 26, 30, 34, 40, 44 — С 00:00 по 06:00

Сельская улица — 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13А, 20, 14А, 9А, 19А, 7А, 30А, 21А, 25а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 — С 08:30 по 19:00

Сельская улица — 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21А, 14А, 9А, 19А, 13А, 25а, 27, 7А, 40А, 40/а, 29а, 39В, 30А, 39Б, 38А, 37Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 — С 09:00 по 23:00

Сельская улица — 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21А, 14А, 9А, 19А, 13А, 25а, 27, 7А, 40А, 40/а, 29а, 39В, 30А, 39Б, 38А, 37Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 — С 08:30 по 19:00

Семёна Палия улица — 73, 77, 83, 93, 77/2, 97, 83/1, 83/2, 83/3, 77/1, 73/1, 126/1, 113б, 113А, 99, 113, 120, 122, 126, 130, 134 — С 00:00 по 06:00

Сиреневый проезд — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6 — С 08:30 по 19:00

Сиреневый проезд — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6 — С 09:00 по 23:00

Скидановская улица — 3, 5, 7 — С 09:00 по 18:00

Спартаковская улица — 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 25г, 36, 26а, 14б, 28а, 22а, 22б, 12а, 12б, 32а, 24а, 18а, 34а, 25Б, 25в, 36А, 55А, 53А, 38А, 38Б, 49А, 47-49, 40а, 46б, 46А, 42а, 46/2, 43А, 44А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 — С 09:00 по 23:00

Спартаковская улица — 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 25г, 36, 26а, 14б, 28а, 22а, 22б, 12а, 12б, 32а, 24а, 18а, 34а, 25Б, 25в, 36А, 55А, 53А, 38А, 38Б, 49А, 47-49, 40а, 46б, 46А, 42а, 46/2, 43А, 44А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 — С 08:30 по 19:00

Степовая улица — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 29б, 29в, 29г, 19а, 19Б, 34-34а, 19В, 11Б, 40а, 50, 44б, 21А, 21Б, 52А, 21В, 21Г, 58А, 47Б, 47А, 21д, 68А, 68В, 21Е, 70Б, 13А, 72А, 23Б, 23В, 9А, 10б, 11А/1, 12а, 12Б, 12В, 13Б, 13В, 13г, 13Д, 9Б, 17/2, 21б, 24А, 22А, 25А, 7а, 26А, 26б, 27 А, 28А, 28б, 32А, 25а, 26а, 10А, 2а, 37А, 11А, 29А, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 68, 70, 72, 74 — С 08:30 по 19:00

Степовая улица — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 27 А, 13Д, 28А, 28б, 10А, 10б, 9А, 32А, 17/2, 11А, 11А/1, 12а, 21б, 37А, 12Б, 22А, 12В, 54, 13А, 13Б, 25А, 47А, 47Б, 13В, 26А, 26б, 13г, 52А, 24А — С 09:00 по 23:00

Степовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 24Б, 38А, 60, 39А, 25А, 17А, 19А, 19Б, 43А, 19В, 44/1, 19Г, 45А, 29А, 29Б, 47А, 8А, 49А, 5а, 21А, 13А, 33А, 53А, 9а, 23А, 7а, 24А, 28А — С 08:30 по 19:00

Степовая улица — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 7а, 10А, 2а, 11А, 19а, 19Б, 19В, 11Б, 24, 21А, 21Б, 21В, 21Г, 21д, 21Е, 13А, 23Б, 23В, 9Б, 24А, 72А, 25а, 26а, 70Б, 68В, 68А, 29А, 29б, 29в, 29г, 58А, 44б, 34-34а, 40а, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70, 72, 74 — С 09:00 по 23:00

Степовая улица — 43 — С 08:30 по 19:00

Степовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 24Б, 38А, 60, 39А, 25А, 17А, 19А, 19Б, 43А, 19В, 44/1, 19Г, 45А, 29А, 29Б, 47А, 8А, 49А, 5а, 21А, 13А, 33А, 53А, 9а, 23А, 7а, 24А, 28А — С 09:00 по 23:00

Степовая улица — 1, 40а, 2а, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9Б, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 19Б, 19В, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 21Г, 21д, 21Е, 23, 23Б, 23В, 24, 24А, 28, 30, 32, 34-34а, 36, 38, 19а — С 08:30 по 19:00

Строганова улица — 7, 9, 11а, 11б, 10, 11, 11В — С 09:00 по 23:00

Тарутинская улица — 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6 — С 09:00 по 19:00

Татьяны Тэсс улица — 3а, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43, 60А — С 09:00 по 23:00

Татьяны Тэсс улица — 60А, 3а, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43 — С 08:30 по 19:00

Текстильщиков улица — 1А, 14А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4а, 5, 1, 6а, 7, 8, 10, 12, 12А, 14, 6 — С 08:30 по 19:00

Текстильщиков улица — 1А, 14А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4а, 5, 1, 6а, 7, 8, 10, 12, 12А, 14, 6 — С 09:00 по 23:00

Тенистая улица — 9/12 — С 08:30 по 19:00

Тенистая улица — 9/12 — С 09:00 по 23:00

Туристская улица — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 7А, 1Б, 8а, 8б, 8В, 11, 7/2, 10А, 1А, 17Б, 12А, 17А, 13а, 13Б, 16а, 14А, 15А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 — С 09:00 по 23:00

Туристская улица — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8В, 13, 10А, 7/2, 1Б, 12А, 1А, 13а, 13Б, 14А, 8Б, 15А, 8б, 16а, 8а, 17А, 17Б, 7А, 14, 15, 16, 17, 18, 19 — С 08:30 по 19:00

Туристский переулок — 2, 12Б, 4, 4А, 5, 2а, 9, 10, 11, 12, 5а — С 08:30 по 19:00

Туристский переулок — 2, 12Б, 4, 4А, 5, 2а, 9, 10, 11, 12, 5а — С 09:00 по 23:00

Хуторская улица — 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 1а, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 81з/1, 93, 94, 94а, 10 — С 09:00 по 19:00

Цветочная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 10А, 13а, 7/1, 14/4, 1А, 21, 12Б, 20/аб, 20А, 20В, 20Г, 11а — С 08:30 по 19:00

Цветочная улица — 14/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1А, 7/1, 10А, 14/18, 11а, 20Г, 12Б, 20В, 13а, 20А, 14/4, 20/аб, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 — С 09:00 по 23:00

Цветочная улица — 14/1, 14/18 — С 08:30 по 19:00

Цебриковская улица — 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6 — С 09:00 по 19:00

Шахтинский переулок — 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 28б, 21а, 29а, 30, 40а, 32а, 38а, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 19:00

Шебелинский переулок — 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15А, 13А, 27, 18а — С 09:00 по 19:00

Шефская улица — 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 09:00 по 18:00

Щорса улица — 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 50Б, 93Г, 82Б, 94А, 73Б, 12А, 84А, 12Б, 36А, 99А, 99б, 10А, 100А, 58А, 109, 71А, 90А, 50а, 105/6, 105/7, 91/2, 106А, 80А, 107/1, 92А, 75А — С 08:30 по 19:00

Щорса улица — 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 50Б, 93Г, 82Б, 94А, 73Б, 12А, 84А, 12Б, 36А, 99А, 99б, 10А, 100А, 58А, 109, 71А, 90А, 50а, 105/6, 105/7, 91/2, 106А, 80А, 107/1, 92А, 75А — С 09:00 по 23:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

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