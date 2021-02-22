Кому в Одессе 23 февраля отключат свет

23 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Юбилейный переулок: 6

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 1-я Пригородная ул.: 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 1-я Степовая (Кордонная): 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9Б, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19Б, 19В, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 21Г, 21д, 21Е, 23, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 25а, 26а, 27, 28, 29, 29А, 29б, 29в, 29г, 30, 32, 34-34а, 36, 38, 40а, 44, 44б, 46, 50, 52, 56, 58, 58А, 62, 64, 68, 68А, 68В, 70, 70Б, 72, 72А, 74

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 1-й Сиреневый пер.: 1-В, 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 1-й Сиреневый пер.: 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 4, 4/2 А, 5, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 2-я Лагерная: 2, 2А, 2В, 3А, 3б, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26а, 28, 28А, 29, 30, 30Б, 32, 33, 34, 35А, 36, 36А, 38, 40

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. 2-я Пригородная: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48А, 50, 50а, 51А, 52, 52А, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 2-я Степовая: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 10А, 10б, 11, 11А, 11А/1, 12а, 12Б, 12В, 13, 13А, 13Б, 13В, 13г, 13Д, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19, 21, 21б, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 26б, 27, 27 А, 28, 28А, 28б, 29, 30, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52А, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 2-й Сиреневый пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10/3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 3-я Степовая (Бажана): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 22-а/1, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 54А, 55, 56, 56А, 56Б, 56Б/1, 57, 58, 58А, 58б, 58Г, 59, 59А, 59-Б, 60, 60А, 60Б, 61, 61А, 61Б, 61Г, 62, 62/2, 62А, 62Б, 63, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 64, 64а, 64Б, 65, 65А, 65Б, 66, 66А, 66Б, 67, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 68, 69, 69А, 69Б, 71, 71А, 71Б, 71в, 73

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 4-я Пригородная: 4, 10, 16, 56, 58а, 67, 73, 81

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 4-я Пригородная (Кондренко): 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 12а, 12Б, 12В, 13, 14, 15- 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 74, 75, 77, 77А, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97А, 99

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 4-я Степовая: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8А, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 17А, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44/1, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 58, 60

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 4-й Деревообрабатывающий: 5

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. 7-я Степовая (Кострова): 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 4Г, 4-Д, 4-Ж, 5, 5А, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 38/1, 39, 40, 40б, 41, 42, 42А, 43, 44, 44а, 44-Д, 45, 47, 49

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. И.Мазепы (Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37В, 38, 39, 40, 41, 43

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Авдеева-Черноморского: 4л, 19/8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Ак. Панкратовой: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3в, 3г, 4, 4А, 5, 5а, 5Б, 5В, 5г, 7, 9, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18_1, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24а, 24Б, 24В, 24г, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27А, 27б, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 39, 39а, 39в, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 59, 61

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Академическая (Пионерская): 22, 24, 24А, 26

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Багрицкого: 9, 9В, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 19-Б, 20, 21, 21А, 23, 24, 24А, 24-А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48А, 48б, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 67Б, 69, 71, 71А, 71Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Бадаева пер: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Богуна (Цветочная): 6А, 12/2, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Бреуса: 7, 7А, 37, 39, 43а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Сиреневый переулок: 2/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Сиреневый проезд: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Известковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Весенняя: 1, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 9/2, 9А, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 33а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Вороного Мыколы: 4а, 7а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Вороного Мыколы 1/Строганова: 11А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Вронского: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43б, 44, 44/1, 44А, 45, 45А, 45В, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 63а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Гастелло: 9, 9А, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 20, 20б, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25А, 25-В, 26, 27, 28, 28А, 29, 29-А, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 55

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Генуэзская: 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Геологическая (Степовая): 9, 9А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Гордиєнко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Гранатная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 8-а, 9, 10, 11, 12, 12А, 12-Б, 13, 14, 16, 16а, 16Б, 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 23, 24, 24А, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Гранатный пер.: 2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 8/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Гимназическая: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Дальневосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Декабристов: 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Дегтярная: 3, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 18:00

23 фев. Желябова: 7а, 9, 11, 11а, 11б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Круговая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14б, 15, 15а, 15Б, 16, 17, 17А, 17Б, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48д, 49, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 58, 381

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Цветочная: 14/1, 14/18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Цветочная Малин р-н: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 14/4, 15, 17, 19, 20, 20/аб, 20А, 20В, 20Г, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Цветочный пер.: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 5/2, 5а, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Е, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 21А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Апрельская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 33/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Кедровый пер.: 1, 1а, 1В, 15, 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Клименко: 25, 33в

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Кузнечная: 29, 31, 33, 40

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 18:00

23 фев. Ковровый пер.: 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Ковровый пер.: 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Кондренко: 1а, 11, 13, 19А, 50/2, 60, 60/1, 79, 79А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Кордонная: 3А, 4, 9б, 12, 14, 16А, 17, 17/2, 19, 19Г, 22, 22А, 22Б, 23А, 26, 27а, 29Б, 30, 31, 35А, 38, 38а, 44А, 44Б, 48, 54, 54а, 60/1, 64, 68, 68А, 68Б, 68Г, 70, 70А, 74

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Кордонный пер. Малин. р-н: 1, 3, 5, 7А, 7В, 9, 11, 13, 15, 15А, 19, 29, 35

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Корнюшина: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8Б, 8в, 9, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Короткий пер.: 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Кострова: 30, 34, 37-А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Косяченко Алексея (бывшая Одинцова): 2-А, 7, 9, 9Б, 10, 10,, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1, 10В, 12, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 54/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Котляревского: 1, 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 12а, 12в, 12г, 12д, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21А, 23

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Кристаловского: 13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Кристаловского (Лагерная): 1А, 1, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20А, 21, 23, 25, 26А, 27, 27А, 29, 29А, 30А, 31, 31А, 33А, 35, 36, 37, 40

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Кибальчича: 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Литовская: 20, 20А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Ломоносова: 20

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Луганская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Любашевский пер.: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Малиновского Маршала: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 28

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Малиновского Маршала: 79, 81А, 81Д, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91А, 91-А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 114А, 115, 115А, 115А/1, 115А/2, 116, 116А, 117, 117а, 118, 119А, 120, 120А, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 128А, 129, 130, 131, 132, 132а, 133, 133А, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 145б, 146, 148, 150, 152

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Маршала Бабаджаняна: 30, 32, 34, 36А, 38, 40, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Мациевский: 25А

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Менжинського (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Николая Воронова: 1А, 1, 2, 2-А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 7, 9, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Мостовой пер.: 1, 2, 2/1, 2Б, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Минская: 7, 7а, 7б, 8, 8А, 9, 9А, 9в, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 30А-1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Овражный пер.: 4, 6, 6А, 8, 10, 10/3, 12, 14, 16, 18, 18а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Окружная: 3/7, 7, 8, 8/11, 8/2, 8Б, 9, 9/1, 9/2, 9А, 9б, 9б-2, 9в, 9г, 9е, 9ж, 9и, 9и/1, 10, 10/1, 10/3, 10а, 10В, 12,14, 14/1, 14/3, 14а, 14а3, 14б, 14в, 14в3, 14г, 14д, 16, 16а, 18, 18/1, 18/5, 18/7, 18/9, 18а, 101, 124

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Оранжерейный пер.: 18А, 18Б, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 43А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Платанова: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12А, 13А, 13Б, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 20б, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 24в, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 30Г, 32, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 34, 34/1, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 35, 36, 36а, 36Б, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 45Б, 46, 46А, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55Б, 56, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79в, 80, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 93б, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 114А, 116, 118, 118Б, 120, 122, 124, 126, 321

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Радостная: 114, 116

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Радужная: 10, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а/2, 28а/3, 28а1, 29, 29а, 30, 30А, 30-А, 30-Б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 39А, 41, 41/г, 41А, 41А2, 41Б, 41В, 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 24а, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Союзный пер.: 1, 1А, 2, 2А, 2В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 19/2, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Спартаковская: 6, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 22б, 23, 24, 24а, 25, 25Б, 25в, 25г, 26, 26а, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 38-Б, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 46/2, 46А, 46б, 47-49, 48, 49, 49А, 51, 53, 53А, 55, 55А, 57, 59, 61, 63

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Степовая: 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Степова: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16., 16а, 16б, 17, 17_1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 27А, 29, 31

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Строганова: 7, 10, 11, 11В

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Сельская: 7, 7А, 9, 9-А, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37Б, 38, 38А, 39, 39Б, 40, 40/а, 40А, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Т.Тэсс: 3а, 8, 11-А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43, 60А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Текстильщиков: 1А, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Тираспольское Шоссе улица: 2, 4, 4А, 6, 8

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Тираспольская улица: 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 18:00

23 фев. Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Туристская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 7А, 8, 8а, 8б, 8В, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12-А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 17А, 17Б, 18, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Туристский пер.: 2, 2а, 4, 4А, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Ударников: 7, 9, 11а, 11б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Урожайная: 4, 5, 5/4, 5а, 5г, 5г/1, 5д, 5е, 5к, 6, 7, 7б, 8, 8а, 8В, 9, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20Б, 22, 22А, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28Г, 28-Г, 28д, 28-Д, 28н, 29, 32, 38, 142, 163, 181, 202

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Успенская ул.: 76, 78, 80, 113, 115/115, 115/117, 125

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 18:00

23 фев. Училищная: 22, 26

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Фонтанская дорога Киев. р-н: 30/32, 30А, 30Б, 30В

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Фигнер Веры: 1, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Хавкина: 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47_, 47а, 47г, 49, 51, 51а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Хуторской: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 5в, 6, 6_3, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9Б, 10, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13б2, 13в, 14, 15а, 15в, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 25а, 27, 27б, 29, 63

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Хуторская: 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 42б, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 47б, 47е, 47ж, 47к, 48, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 58, 58в, 59, 59а, 59б, 60, 60А, 60б, 61, 61а, 61б, 61В, 62, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 69, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 71, 73, 73а, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81Л, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85, 85а, 85б, 86Г, 87, 87а, 89, 89а, 91, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 95, 95а, 95б, 95в, 95д, 95ж, 95з, 97, 97в, 99, 99_Б1, 99а, 103г, 105в

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Кирпичнозаводская: 1, 2, 2А, 4, 4/3, 10А, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 21, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Цементный: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 16а, 17

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Черняховского: 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 19:00

23 фев. Чубаевская: 11, 11/, 11/4, 11/5, 11/6, 11а, 11а/1, 11б, 11в, 11г

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Щорса: 8, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73Б, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82Б, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 90А, 91, 91/2, 92, 92А, 93, 93Г, 94, 94А, 95, 96, 97, 98, 99, 99А, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 105/6, 105/7, 106, 106А, 107, 107/1, 108, 109

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. Щорса пер.: 5, 9, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б, 29, 30, 31, 32, 33, 35к, 37, 39, 41, 43

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. пер. Кордонный, Прим. р-н: 101

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев. пер.Малиновский (Кордонный): 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

23 фев. 17:00

23 фев.

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