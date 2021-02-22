Грузим обувь ящиками — удобную, практичную, красивую

Сегодня сложно представить женскую гардеробную с 2-3 парами обуви.

Помимо платьев, пальто, курток и прочей одежды гардероб дополняют десятки видов обуви — туфли на каблуке или танкетке, балетки, мокасины, кеды, сапоги, ботинки, кроссовки, босоножки, шлёпанцы, эспадрильи. Обувь для улицы и на выход, на работу и для занятий спортом, в театр и на дискотеку…

При этом каждая пара должна быть удобной, надёжной и практичной. Именно такую купить женскую обувь оптом с доставкой вам предложит интернет-магазин женской обуви на сайте “Топ обувь”.

Сегодня ассортимент дамских моделей удивляет разнообразием — на платформе, танкетке, высоком каблуке, удобной плоской подошве. Предложенные модели подарят комфорт в путешествии и повседневной жизни.

Интернет-магазин сотрудничает с известными украинскими и турецкими производителями стильной обуви, гарантируя безупречное качество и регулярные поставки новых моделей. Вы всегда будете в курсе выхода новинок, сможете первыми закупать модели и предлагать своим розничным клиентам.

Консультанты магазина напомнят вам о главных критериях выбора — обувь должна быть прочной, комфортной, надёжной и красивой — и обратят внимание на качество материала, форму носка, размер, цвет и оттенок.

Что сейчас предлагается интернет-магазином:

Большой ассортимент женской обуви из замши, натуральной и искусственной кожи, текстиля и других материалов;

В наличии зимние, демисезонные и летние модели. Зимняя обувь снабжена тёплым натуральным и искусственным мехом, дарит комфорт и лёгкость. Резиновые сапоги защитят ногу от дождя и влаги;

Доступные цены на ассортиментный ряд;

Консультирование покупателей по вопросам оптовых закупок;

Продукцию высокого качества с гарантией от производителя;

Отправку заказов каждый день, кроме пятницы.

Оплата за заказанный товар возможна либо наложенным платежом, либо предоплатой любым удобным для Вас способом, в т.ч. на карту Приватбанка.

В случае с наложенным платежом, необходима предоплата товара в размере 10% от общей суммы заказа, если она превышает 3 000 грн.

Интернет-магазин работает с такими курьерскими службами: Автолюкс; Новая Почта; Интайм; Ночной экспресс; Деливери и др. Также отправляются заказы рейсовыми автобусами с рынка «7 километр». Доставка заказов от 20 ящиков отправляется бесплатно.

Заказывайте оригинальную и стильную женскую обувь по выгодным ценам. Здесь вам всегда будут рады!