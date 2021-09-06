Обменять криптовалюту — нет ничего проще

С помощью сайта btcpro24.com Вы можете совершать операции с обменом криптовалюты.

Обмен одной цифровой валюты на другую на этом сервисе осуществляется просто и безопасно, да и не сложно.

Что для этого нужно?

Разместите на Сайте, как Пользователь, объявление на обмен электронной валюты. При этом Пользователь утверждает определённые Сайтом вступительные, обеспечительные и другие взносы, необходимые для исполнения размещаемого объявления, и вносит их на счета Сайта.

Сайт — обменник криптовалюты btcpro24.com — автоматически производит поиск по размещённому объявлению встречного объявления, размещённого другим Пользователем, с соответствующим условием объявления типом обмена обратной направленности.

Пользователи совершают между собой обмен электронной валютой. Исполнение по объявлению происходит путём перечисления на счета Пользователей причитающейся им электронной валюты, указанных во встречных объявлениях.

Перечисление электронной валюты производится Сайтом автоматически. При этом действия Сайта считаются совершёнными по поручению Пользователей и за счёт внесённых ими вступительных, обеспечительных и других взносов, необходимых для исполнения размещённых объявлений.

То есть, Вам предлагается лучший курс обмена по каждому направлению, Вы выбираете вариант обмена валюты и указываете сумму, затем получаете выплату на Вашу карту или счёт.

На Сайте существует бонусная система: зарегистрируйтесь и начнёте получать свои бонусы уже с первого обмена.

На Сайте вы можете:

Вывести Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT на ПриватБанк карту(Приват24), Visa/MasterCard и другие банки Украины, также можете делать обмен между Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT

Купить Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT за ПриватБанк карту(Приват24), Visa/MasterCard и другие банки Украины, также можете делать обмен между Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT.

Преимущества именно этого Сайта:

Автоматический обмен во всех направлениях, за исключением вывода на карты банков Украины и Visa/Mastercard, кроме ПриватБанк.

Заявки на обмен для пользователей, у которых не подключен автомат-обмен, проводятся в рабочее время.

Самые низкий % на продажу/покупку электронных валют – «если найдёте лучше, мы сделаем ещё лучше», — девиз сотрудников сайта.

Накопительные скидки и реферальная программа.

Регистрация через электронную почту.

Оповещения о транзакциях через электронную почту.

Сервис работает 365/24/7.

Безопасность работы с сайтом гарантирована:

Выделенный и защищённый сервер.

Сертификат безопасности https c 256-разрядным шифрованием

Закрытие аккаунтов от поисковых систем.

Всё это гарантирует сохранность любых данных пользователей на сайте.

Пользуйтесь на здоровье! Улучшайте своё финансовое благополучие!