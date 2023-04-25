Как подобрать автошины, чтобы расходовать меньше топлива и обеспечить комфортную езду

Шины — это связующий элемент между дорогой и автомобилем. От их качества зависит комфорт во время езды и главное, безопасность управления. Кроме того, покрышки влияют на расход топлива транспортного средства.

Производители автошин предлагают такое большое количество моделей, что самостоятельно разобраться в этом довольно сложно. Перед тем, как решить, какие колёса устанавливать на авто, следует выяснить, какими они бывают и чем отличаются.

Распространённым вариантом среди автомобилистов являются шины типоразмера 175 70 R14.

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Характеристики автошин 175 70 R14

Покрышки 175/70/ R14 — это широко используемый типоразмер для легковых автомобилей бюджетной, средней или премиум-категории. Он отлично подойдёт для марок Chery Amulet, Daewoo Nexia, Fiat Bravo, Hyundai Getz, Toyota Corolla. Большинство покрышек с таким размером идут без камер. Узнать параметры покрышек можно из маркировки, где указано:

конструкция;

сезонность;

индекс скорости;

индекс нагрузки.

Интернет-магазин Шины и Диски поставляет оригинальные колёса с 70-м профилем от надёжных производителей, сертифицированные по международным стандартам.

Достоинства и недостатки покрышек 175/70 R14.

К преимуществам летних автошин относятся устойчивость к аквапланированию, эффективное торможение. Резина также отличается износостойкостью и сохраняет свои качества на раскалённой трассе.

Зимние и всесезонные комплекты позволяют уверенно управлять автомобилем на заснеженных и обледеневших поверхностях, обеспечивая безопасность движения.

На сайте представлены недорогие автошины типоразмера 175 70 R14, которые имеют отличные характеристики, не уступающие по уровню своим более дорогим аналогам.

Особенности протектора

В зависимости от времени года, на авто устанавливают летние, зимние или всесезонные шины. Основным отличием летних покрышек от зимних является структура протектора и качество резиновой смеси. Летние модели зачастую имеют гладкий протектор и более твёрдый состав, который позволяет удерживать автомобиль на сухом асфальте. Специальный рисунок протектора способствует отводу влаги от колеса при езде по лужам, предотвращая тем самым эффект аквапланирования. Протектор зимних шин — это мелко нарезанные ламели, которые плотно обволакивают покрытую льдом или снегом дорогу, обеспечивая надёжное сцепление.

Преимущества резины типоразмера 175/70 R14

Качественная резина 70-го профиля обеспечит отличное сцепление с дорогой за счёт увеличенного контактного пятна. Другими важными достоинствами автошин типоразмера 175 70 R14 являются:

простота установки и замены;

возможность выбора модели согласно сезону, погодным условиям региона;

короткий тормозной путь даже на мокром асфальте;

устойчивость к аквапланированию;

проходимость в условиях умеренного бездорожья.

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