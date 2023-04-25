Мэра Одессы продолжают «труханить» судебные инстанции

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины, которое состоялось 24 апреля в Киеве, Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения на содержание под стражей для мэра Одессы Геннадия Труханова и ещё нескольких подозреваемых по делу о хищении при покупке завода «Краян».

Об этом Центр противодействия коррупции сообщает в Telegram.

Генадий Труханов и другие фигуранты участвовали в заседании в режиме видеосвязи. Сообщается, что из-за плохого качества соединения ходатайство прокуроров осталось без обсуждения.

В связи с этим суд объявил перерыв в заседании, назначив продолжение на 25 апреля, и потребовал личного присутствия обвиняемых, пишет ЦПК.

Прокуроры ходатайствуют вместо личного обязательства назначить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Речь идёт о Труханове, его заместителе Павле Вугельмане, председателе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василии Шкрябае, директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексее Спекторе и его заместителе Владимире Радионове.

Для справки. По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрёл здание завода «Краян» за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

Всего в деле 12 фигурантов. 3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода «Краян». 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета. В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн.

25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых – от семи до 11 лет. Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трёх лет.

9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц – Труханов и остальные подозреваемые были признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.

31 июля тогдашний глава САП Назар Холодницкий обжаловал приговор. 24 января 2020 года подозрение объявили ещё четырем фигурантам по этому делу.

Как сообщала Одесса News, 11 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор Труханову и чиновникам Одесского горсовета и вернула дело о возможном хищении 92 млн грн при покупке зданий обанкротившегося завода «Краян» на рассмотрение предыдущей инстанции.

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