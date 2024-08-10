Мэр Одессы поздравил строителей с профессиональным праздником

В канун Дня строителя, который в Украине будет отмечаться 11 августа, Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил с профессиональным праздником одесситов, работающих в этой сфере.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Сегодня в Одессе проводится беспрецедентная работа по проведению капитального ремонта улиц, развитию социальной и дорожной инфраструктур. Я благодарен строителям и за то, что строятся укрытия, бомбоубежища, линия обороны и другие фортификационные сооружения, восстанавливаются разрушенные объекты и, несмотря на войну, вы продолжаете строить» — сказал мэр Одессы, вручая награды городской власти.

Фото: «Одесса»

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