Мэр Одессы проводит международные переговоры в форматах он- и офлайн

Учитывая реалии карантинной жизни, мэр Одессы Геннадий Труханов часть своих международных встреч перевёл в онлайн-режим.

Как сообщает официальный сайт города, в таком формате была проведена онлайн-конференция с итальянскими экспертами в области архитектуры, дизайна и городского планирования во главе с координатором группы, директором департамента архитектуры и дизайна Генуи г-ном Николло Казиду.

«Онлайн-конференция организована при поддержке Амбассадора города Одессы в Итальянской Республике г-на Аттилио Маллиани, став продолжением сотрудничества между породнёнными городами», — говорится в сообщении.

В ходе диалога было отмечено, что в Одессе не хватает опытных реставраторов. Только с прошлого года на базе Одесской государственной академии строительства и архитектуры организована программа подготовки соответствующих специалистов (до недавнего времени в Украине их не готовили). Итальянские эксперты выразили готовность принимать участие в подготовке украинских специалистов, а в дальнейшем организовать обмен студентами, отметив, что для итальянских студентов также будет интересно изучение архитектуры Одессы.



В последние годы в Одессе комплексно подходят к реновации исторической городской среды. Итальянские специалисты поделились опытом сохранения наследия Барселоны и Генуи.

«Есть разные мнения, какой должна быть Одесса будущего. Но все они сходятся в одном – наше наследие делает Одессу уникальной и должно быть сохранено для последующих поколений. Опыт и знания мировых экспертов будут для нас весьма ценными», – подчеркнул Геннадий Труханов.

В завершение встречи стороны договорились составить план онлайн-конференций и согласовать участников на ближайшие встречи.

А 24 июля крепким рукопожатием обменялись Геннадий Труханов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в Украине г-н Алекс Ленартс.

Осудили вопросы развития сотрудничества между Украиной, в частности, Одессой и Бельгией.



«Сотрудничество между странами очень важно поддерживать, тем более сегодня, в условиях распространения коронавируса. Вирус не знает границ. В Бельгии есть много экспертов в области фармацевтики, и медицина может стать ещё одним вектором развития нашего сотрудничества», — прокомментировал результаты встречи г-н Алекс Ленартс.

Также господин Посол отметил, что готов и дальше поддерживать начатые ранее совместные культурные проекты, но проходить они будут в Одессе уже в 2021 году. А осенью г-н Алекс Ленартс планирует посетить традиционный инвестиционный форум «Одесса 5Т».

Фото и видео: «Одесса»