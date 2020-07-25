Из одесского зоопарка сбежали три гамадрила: карантин замучил

Из одесского зоопарка сбежали три плащеносных павиана (гамадрила).

Об этом сообщает “Думская” со ссылкой на директора зоопарка Игоря Белякова.

По его словам, одного павиана удалось поймать сразу. Ещё один долго бегал по территории зоопарка, а третий успел сбежать на территорию трамвайного депо.



Сбежал вожак-самец Жорик, молодой самец Анубис и самочка. К поискам и поимке беглецов привлечены сотрудники полиции и спасатели. пожилые самцы гамадрила могут быть опасны для человека.

Вскоре всех беглецов поймали. Вожака Жорика — сразу. Молодого Анубиса ловили дольше, пришлось три раза стрелять снотворным. Самку взяли последней: она сидела на дереве, в неё стреляли, а потом поймали в развёрнутый под деревом брезент. Никто не пострадал. Для поимки использовался транквилизатор. Животным сразу же был введён антидот, и они чувствуют себя хорошо. Сейчас гамадрилы находятся в ветеринарном отделении.

Выяснилось, что «помогла» сбежать обезьянам на волю сотрудница зоопарка, которая покормив животных, неплотно закрыла за собой дверь.

Как сообщала Одесса News, в мае в Одесском зоопарке у пары китайских оленей мунтжаков родился детёныш.