В Одесском биопарке получил прописку гиппопотам по имени Нильсен

Гиппопотам по имени Нильсен поселился в одном из вольеров частного зоопарка «Биопарк» на Тираспольском шоссе в Одессе.

Об этом на cвоей странице в Facebook сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, сотрудники которой занимались контролем ввоза Нильсена на границе страны.

Откуда именно бегемот приехал в Украину, не уточняется. Чиновники этой службы всего лишь проверяли соблюдение «всех необходимых требований для комфортного путешествия Нильсена».

Как сообщала Одесса News, 9 октября в Одесском зоопарке прошёл праздник, посвящённый Международному дню защиты животных.

Фото: Госпродпотребслужба

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