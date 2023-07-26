Одесский зоопарк проведёт благотворительное мероприятие

29 июля в Одесском зоопарке состоится благотворительное мероприятие в поддержку Херсонского областного муздрамтеатра им. Н.Кулиша в рамках авторского проекта Почётного работника культуры Украины Елены Алексеенко «Непобедимые, Одесса – Херсон – артнаступление».

Посетителям зоопарка представят выставку картин и выступления музыкальных коллективов. Также гости мероприятия встретятся с известным актёром, поэтом и участником комик-труппы «Маски» Борисом Барским.

Приходите к 11 часам.

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