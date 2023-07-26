Одессу посетила делегация Посольства Французской Республики в Украине

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с делегацией Посольства Франции в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

К участникам встречи подсоединился в онлайн-формате мэр города-побратима Марсель Бенуа Пайян.

«Городской голова поблагодарил Францию и лично господина Пайяна за поддержку, которую они оказывали в вопросе включения исторического центра в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

«К сожалению, оккупанты сегодня пренебрегают всеми международными нормами и правилами и обстреливают именно исторический центр Одессы. Я уже обратился в ЮНЕСКО с заявлением о нарушении Российской Федерацией Конвенции и просьбой рассмотреть вопрос исключения России из ЮНЕСКО. Тому, кто сегодня демонстрирует варварское отношение к культурному наследию других стран, не место в этой уважаемой организации», — сказал Геннадий Труханов.

«Наша встреча свидетельствует о поддержке всей Франции. Мы отдаём себе отчёт в том, что президента вашего соседнего государства охватило безумие. Мы готовы вам помогать и дальше. И будем делать всё, что в наших силах», — сказал Бенуа Пайян.

Мэр Одессы также подчеркнул, что основная задача городских властей сегодня – обеспечить жизнедеятельность города и безопасность граждан.

Как сообщала Одесса News, 25 июля Одессу посетила постоянный координатор ООН в Украине госпожа Дениз Браун.

Фото и видео: «Одесса»

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