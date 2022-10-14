Глава Одесской ОВА погасил почтовую марку, посвящённую ВСУ

Сегодня, 14 октября, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко принял участие в спецгашении марочного листа «Слава Вооружённым Силам Украины!»

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской ООВА.

«В марочный лист «Слава Вооружённым Силам Украины!» вошли 6 отдельных марок с иллюстрациями военнослужащих, каждая из которых отражает отдельный вид вооружённых сил. 6 иллюстраций — это структура ВСУ: Десантно-штурмовые войска, Сухопутные войска, ВМС, Воздушные силы, Силы специальных операций и Силы территориальной обороны.

«Автор листа – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин», — сказал, открывая церемонию спецгашения руководитель Одесской дирекции «Укрпочты» Сергей Дрозд.

«Таким символическим марочным листом, который выпустила «Укрпочта» и к спецгашению которого я имел честь приобщиться — мы все вместе выражаем благодарность Вооружённым Силам Украины и особое уважение украинским воинам, которые ежеминутно защищают независимость и территориальную целостность, а также чтим память тех, кто положил свою жизнь ради Украины» — сказал Максим Марченко.

Отмечается, что тираж марочного листа составляет 1 миллион экземпляров.

Как сообщала Одесса News, Акционерное общество «Укрпочта» 30 августа 2022 года выпустило марку «Пёс Патрон».

Фото: ООВА

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