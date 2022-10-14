Одесса передала на фронт очередную помощь

Городские власти Одессы находятся в постоянном контакте с военными и оказывают всю необходимую помощь.

По информации на официальном сайте «Одесса» горсовета, 14 октября мэр города Геннадий Труханов передал очередную помощь военным подразделениям.

Полученное оборудование будет использоваться для обеспечения прикрытия воздушного пространства города Одессы.

Кроме того, бойцам ко Дню защитников и защитниц Украины передали продукты питания, детские рисунки вкусняшки, которые приготовили одесситки в рамках акции «Тёплая волна».

«Одесситы – невероятные люди. Все объединились, чтобы выразить благодарность тем, кто сегодня нас защищает», – сказала директор городского Департамента науки и образования горсовета Елена Буйневич.

В рамках акции одесситки вместе с детьми приготовили две тысячи эклеров и сотни булочек с корицей.

«Мы защищаем ваш тыл, а вы защищаете нас. Верим, что скоро вся нечистота покинет нашу землю. Мы верим только в Бога и вас. Держитесь!» — обратилась к украинским защитникам депутат Одесского горсовета Марина Лозовенко.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Одесская областная детская клиническая больница получила гуманитарную помощь от неправительственной организации фармацевтической сферы «Farmamundi» из Испании.

Фото: «Одесса»

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