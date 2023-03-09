379-й день войны: враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права

Идут 379-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства.

По состоянию на 6 утра 9 марта, по оперативной информации Генштаба ВСУ, «основные усилия враг продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях».

«За прошедшие сутки наши воины отбили на них более 110 атак. Противник нанёс 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение вчерашнего боевого дня враг обстрелял населённые пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населённых пунктов Орехово-Васильевке, Дубово-Васильевке, Бахмуте, Ивановском и Александро-Шультино.

На Авдеевском и Шахтёрском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия, а в Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

«Наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ», — информирует Генштаб.

Как сообщала Одесса News, в ночь на четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину, в том числе Одесскую область. Есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома; из-за обесточивания нескольких участков железной дороги задерживаются поезда, в том числе в одесском направлении; в Одессе и области применены экстренные отключения света.

На главном фото боец ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, Минобороны/Facebook, АРМIЯ INFORM

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