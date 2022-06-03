Со двора одесской школы убрали памятник зенитке — враг думает, что она настоящая

У школы №56 на Тенистой улицев Одессе демонтировали установленное на постаменте советское зенитное орудие 52-К.

Об этом сообщила депутат Одесского горсовета Светлана Осауленко, также информацию подтвердила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Решение о демонтаже было принято после заявления спикера министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о том, что у 56-й школы якобы замечена «украинская военная техника».

Отмечается, что 85-мм орудия 52-К производились в 1940-45 годах и участвовали во Второй мировой войне. В 1984 году одну из таких пушек установили у школы, как памятник воинам 15-ой зенитно-артиллерийской бригады ПВО.

Коммунальные службы планируют в ближайшее время засыпать траншеи, которые уже год «украшают» территорию 56-й школы. В них траншеях должны были проложить новые коммуникации, но ремонт затянулся. Однако, Минобороны РФ эти школьные проблемы не ведомы, что и стало причтной очередного их заявления, что возле этой школы «оборудованы траншеи и развёрнут опорный пункт».

Как сообщала Одесса News, городской голова Одессы Геннадий Труханов опроверг фейки Минобороны РФ о якобы размещении на территории городских школ тяжёлого вооружения.

Фото: Светлана Осауленко/Facebook

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