В бою за Украину погиб житель Одесской области Константин Игнатенко, светлая память

На фронте в июне 2024 года погиб житель города Татарбунары Одесской области, военнослужащий ВСУ Константин Игнатенко.

Об этом 26 июня сообщил в Facebook Татарбунарский горсовет.

Константин погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.

«Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины», — говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели в мае 2024 года жителя города Татарбунары Одесской области Глеба Сербинова.

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Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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