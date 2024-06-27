В ночь на 27 июня российские оккупанты применили против Украины 6 ракет и 23 БпЛА

В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа «Shahed».

Об этом в Telegram сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что к боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА: 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской обл. РФ; 4 крылатых ракеты «Калибр» (с северо-восточной части акватории Чёрного моря); 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области РФ; 23 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков – Приморско-Ахтарск РФ).

«В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей: 4 крылатых ракеты «Калибр»; 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69; 23 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136», — говорится в сообщении.

Инфографика: ВС ВСУ

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