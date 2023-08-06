Воздушные Силы Украины отмечают свой профессиональный праздник

В первое воскресенье августа отмечают день Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины.

Праздник отмечается согласно Указу Президента Украины от 27 июня 2007 года.

История мировой авиации тесно связана с украинской землёй. Здесь творили поднявшийся в воздух конструктор одного из первых самолётов Александр Можайский, основатель теории ракетостроения Николай Кибальчич, создатель боевых ракет Александр Засядько. Украинцами были самолётостроители Игорь Сикорский и Дмитрий Григорович. Бесстрашные украинские лётчики-асы Константин Арцеулов и Владимир Дыбовский первыми научились выводить самолёты из свободного падения штопором. Пилот Евграф Крутень заложил основы тактики истребительной авиации, на которые опираются и сегодняшние приёмы воздушного боя.

Сейчас Воздушные Силы ВСУ включают в себя не только воздушные, но и противовоздушные компоненты, среди которых находятся зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также ряд специальных войск.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поздравил с праздником всех, кто защищает небо Украины от врага.

«Сегодня День Воздушных сил и я хочу поблагодарить всех вас.. Воздушные силы надёжно держат небо!», — отметил Олещук.

По его словам, это стало возможным, в частности, благодаря мощной поддержке наших западных партнёров. Но главное – наши люди, подчеркнул генерал-лейтенант.

За время после 24 февраля 2022 года защитники украинского неба уничтожили более 3500 воздушных целей врага – 350 самолётов и вертолётов, 1200 крылатых и 24 – баллистических ракет более 2000 беспилотников и 13 «Кинжалов», о которых россияне хвастались, что они «не имеют аналогов».

Пока враг имеет серьёзное преимущество в воздухе на оккупированных территориях, признал Олещук. Но и в таких неравных условиях наши героические лётчики совершили более 14 тысяч боевых вылетов, уничтожая оккупанта как в небе, так и на земле.

«Благодарю каждого пилота, который сегодня бьет врага ещё на советском самолёте, но, надеюсь, скоро пересядет на F-16; каждому зенитчику, который воюет, будь то на «Петриоте» или на старой «трёхсотке»; каждому инженеру, медику, связисту, разведчику, курсанту и солдату», — сказал командующий ВС ВСУ.

Он добавил, что за полтора года войны более 3200 военнослужащих Воздушных сил были отмечены государственными наградами, 40 из них стали Героями Украины.

«Война показала, кто чего стоит. Наши люди способны на невероятные поступки, проявления мужества, гуманности, героизма и самопожертвования… Сегодня – День Воздушных Сил! И мы не празднуем… мы шаг за шагом приближаем нашу победу!», — подытожил Олещук.

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