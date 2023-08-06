Почему с вечера до утра звучала в Одессе сирена воздушной тревоги

С вечера 5 августа по утро 6 августа российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами «Shahed-136/131».

По информации Командования ВС ВСУ, в первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования «Калибр» и три аэробаллистических ракеты Х-47 «Кинжал».

12 из 14 «Калибров» были уничтожены противовоздушной обороной.

«Что касается «Кинжалов», информацию не обнародуем», — говорится в информации.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БПЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления, крылатыми ракетами «Калибр» – с акватории Чёрного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолётов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА «Shahed-136/131», 5 из 6 ракет «Калибр» (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования 101/Х555.

В общей сложности, за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа противник применил 70 средств воздушного нападения.

Противовоздушная оборона уничтожила 13 крылатых ракет «Калибр»; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

По информации Хмельницкой облгосадминистрации, в одной из громад Хмельницкой области в результате ракетных обстрелов взрывной волной повредило несколько частных домов, выбило окна в заведении культуры, автовокзале и коммерческом помещении.

Как сообщала Одесса News, 6 августа ВС ВСУ отмечают свой профессиональный праздник.

Инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

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