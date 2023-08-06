В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Корпусов, светлая память

14 июня от несовместимых с жизнью ранений, полученных в Бахмуте, погиб 22-летний житель города Белгород-Днестровский Одесской области Валерий Корпусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского районного совета.

Валерий Корпусов родился 28 августа 2000 года. Учился в Белгород-Днестровской школе-гимназии (ЗОСО №2), а после её окончания поступил на факультет ветеринарной медицины и биотехнологий, так как избрал для себя профессию ветеринара.

Валерий отправился на фронт добровольцем. После первого полученного ранения он снова вернулся на фронт, однако во второй раз морпеха привезли в госпиталь в Днепре уже в бессознательном состоянии.

Отец погибшего сейчас также защищает Украину.

Как сообщала Одесса News, 13 июня 2023 года на фронте во время вражеского артобстрела на Запорожском направлении погиб житель города Беляевка Одесской области Дмитрий Яровенко.

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Фото: Белгород-Днестровский райсовет/Facebook.

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