Благодатное, Нескучное и Макаровка Донецкой области — под украинским флагом

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Об этом вечером 11 июня в Telegram сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м», – написала она.

По словам Маляр, на юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 м.

«Деоккупированы населённые пункты Благодатное и Макаровка», – указала замминистра обороны.

В то же время не потеряно ни одной позиции на тех направлениях, где украинские войска в обороне, добавила Маляр.

Макаровка, как и соседнее Благодатное, находится в Великоновосёлковском районе Донецкой области возле административной границы с Запорожской областью.

По информации председателя Общественного совета Одесской облгосадминистрации Сергея Братчука в Telegram, 7-й батальйон «Арей» поднял украинский флаг над освобождённым селом Нескучное.

Как сообщала Одесса News, 9 июня Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором основное внимание, по словам Зеленского было уделено ситуации на передовой.

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. На некоторых направлениях силы обороны Украины перешли к наступательным действиям. Украинские защитники имеют определённые успехи под Бахмутом Донецкой области.

8 июня Маляр добавила, что продолжаются бои за Великую Новосёлку Донецкой области, а в районе Орехова Запорожской области оккупанты находятся в активной обороне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.