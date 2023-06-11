Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине

Канада выделяет 500 млн канадских долл. (около 400 млн долл. США) на военную помощь Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

“Канада твёрдо настроена реагировать на незаконное и неоправданное вторжение, продолжая оказывать Украине военную помощь, в том числе дополнительные 500 млн дол. для поддержания возможности реагировать на российскую агрессию”, — говорится в пресс-релизе.

Новый пакет оборонной помощи также предусматривает передачу Украине 288 ракет АИМ-7 для средств ПВО. Канада до 2026 года продолжает мандат военной тренировочной миссии UNIFIER, в рамках которой за 8 лет уже прошли подготовку более 35 тыс. украинских военных. Оттава также присоединится к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 и будет помогать в обслуживании этих самолётов.

Отмечается, что в рамках международной «танковой коалиции» Канада поможет организовать работу центра технического обслуживания танков Leopard 2 в Польше. Кроме того, Канада передаст ВСУ 10 тысяч снарядов калибром 105 мм и в ближайшие недели завершит доставку 122 бронированных автомобилей Roshel. В настоящее время в Украину прибыло 88 таких машин.

Трюдо сообщил во время своего неанонсированного визита в Киев 10 июня, что Канада конфисковала находящийся в Торонто транспортный самолёт Ан-124 подсанкционной российской компании «Волга-Днепр» и начала процесс его передачи Украине.

«В соответствии с принятым законодательством мы конфисковываем самолёт Ан-124, который принадлежит России и контролируется ею, и начинаем процесс передачи этого имущества Украине, чтобы Россия больше никогда не использовала его для поддержки войны», — сказал Трюдо.

Для справки. Указанный самолёт прилетел в Торонто перед началом российского полномасштабного вторжения в Украину и не смог покинуть Канаду до того, как она закрыла своё авиапространство для российского транспорта. С тех пор Ан-124 стоит в международном аэропорту Торонто, которому компания «Волга-Днепр»должна сотни тысяч долларов за простой.

Как сообщала Одесса News, в министерстве обороны Канады показали процесс отправки в Польшу танков Leopard 2 для последующей передаче Украине.

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