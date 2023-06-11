«МастерШеф»: Антон Гильчук из Одессы вышел на финишную прямую

Близится финал телевизионного проекта канала СТБ «МастерШеф. Профессионалы»-4, к которому вплотную подошёл, преодолевая все трудности, оставшийся один из всех представителей Одессы Антон Гильчук.

В прошедшую субботу в очередном выпуске телепроекта Антон сделал ещё один рывок, чтобы развеять сомнения судей, конкурентов и собственные в своём кулинарном мастерстве.

Ставки поднялись высоко, как никогда, и конкуренция проходит на личной неприязни к Антону некоторых участников, жалующихся на некую самоизоляцию Антона в коллективе, его нежелание общаться с некоторыми игроками, замкнутость и необщительность. Один из конкурентов даже сказал, что «сегодня Антон зашёл утром в автобус, сел на переднее сиденье, даже ни скем не поздоровавшись».

Антон не понимает, почему к нему предвзятое отношение коллег по Мастер-кухне, но сильно не волнуется по этому поводу, поскольку главное для него не строить отношения в группе оставшихся участников, а думать о возможной победе.

В этом выпуске Антон и ещё пятеро участников, разделившись на 2 команды, готовили для уважаемых гостей — дипломатов из Турции и Эстонии.

Одну из команд возглавил Антон, традиционно не уважающий командную игру, и проиграл, хотя блюда, особенно мороженое из сала, понравились и гостям, и судьям. «Язык не поворачивается назвать вас худшими», — сказал Эктор. Но блюда другой команды понравились дипломатам чуть больше.

Одев в очередной раз чёрный фартук, Антон вступил во второе испытание — с особым уровнем сложности.

«Справиться с этой задачей – это доказать, что вы достойны финала. На этих карточках названия аллергенов, часто встречающихся у посетителей. Каждый участник должен приготовить два блюда – основное и десерт. Но надо заменить аллергены на аналоги, чтобы не вызвать аллергическую реакцию у посетителей», – объяснят судьи.

То есть, приготовить штрудель без яблок, бургер без муки, медовик без мёда. А Антон должен был приготовить орехово-белковый торт эстерхази …без орехов и белков.

Антон справился с задачей, но чёрный фартук с него не был снят, и наш герой вновь попал на битву чёрных, где 4-х её участников ждали коробки-загадки с задачами, с которыми участники когда-то не смогли справиться.

Так, Алексею напомнили конкурс с участием Супермам, когда он не справился с блюдом из гречки и печени, а Антону — его нелюбовь к классическим блюдам.

Эктор, зная и понимая творческую натуру Антона, разрешил ему «повольничать» на 5 процентах территории классического блюда — гуляша.

Антон таки доказал, что он умеет готовить классику.

А вот Эдуард Лазаренко из Хмельницкого со своими задачами не справился и был отторгнут из телепроекта.

Таким образом, осталось пять участников, среди которых Антон Гильчук. Следующий, последний, выпуск — 17 июня на канале СТБ.

Фото: СТБ, Антон Гильчук/Facebook

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