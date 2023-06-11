В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Хану, светлая ему память

На войне погиб 30-летний военнослужащий из села Приозёрное Одесской области Владимир Хану, мужественно защищавший страну от российского агрессора.

Об этом сообщает Суворовская громада Измаильского района.

Главный сержант Владимир Хану был профессиональным военным, служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Военную карьеру начал задолго до полномасштабного российского вторжения – ещё в 2014 году. Побывал во многих горячих точках, обучал новобранцев Житомирской области.

В октябре 2015 года Владимир стал героем известного украинского документального фильма «Рейд», рассказывающего о беспрецедентном рейде украинских десантников в тыл врага во время наступления российской регулярной армии на Донбассе летом 2014 года.

Также Владимира можно увидеть в клипе на песню франко-украинского певца Поля Манандиза «Аист» (на второй минуте 45 секунде).

Погиб Владимир Хану 23 апреля во время выполнения очередного боевого задания.

27 апреля Приозёрненский старостинский округ встретил автомобиль с погибшим воином. Прощание и похороны прошли на на Аллее Героев кладбища родного села 28 апреля.

У десантника остались родители, брат-близнец, жена и месячный сын, которого Владимир так и не увидел.

Как сообщала Одесса News, 20 апреля 2023 года от несовместимого с жизнью ранения, полученного во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области, погиб 42-летний житель села Кричуново Одесской области Валентин Пеку.

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Фото: Суворовская громада/Facebook

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