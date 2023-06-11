Зеленский выразил соболезнование одесситам, чьи родные погибли от обстрела

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование одесситам, чьи родственниеи погибли от вражеского ракетного обстрела в ночь с 9 на 10 июня.

Слова соболезнования прозвучали из уст Главы государства в вечернем видеообращении 10 июня, обнародованном на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Одесса… Мои соболезнования родным тех, чьи жизни были унесены минувшей ночью российским террором… Более 20 раненых. Всем оказывается помощь», — сказал Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Генадий Труханов 10 июня встретился с пострадавшими из-за ночного вражеского обстрела.

Фото и видео: ОПУ

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