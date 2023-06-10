Мэр Одессы встретился с пострадавшими из-за ночного обстрела

Мэр Одессы Генадий Труханов 10 июня встретился с пострадавшими из-за ночного вражеского обстрела.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в результате воздушного боя во время ночной атаки обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, что стало причиной возгорания. Три человека погибли, есть раненые и пострадавшие.

«С первых минут ночной атаки дронов на место трагедии прибыли все городские службы: медики, коммунальщики, работники муниципальной безопасности,» — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе общения с пострадавшими от обстрела.

«Очередной террористический акт России против Украины, против Одессы. К сожалению, есть погибшие. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», – отметил мэр города.

Проводится обследование пострадавших квартир для предоставления материальной помощи на ремонтные работы. Выбитые окна временно закрываются плёнкой.

«Мы обязательно поможем всем пострадавшим. Также город берёт на себя расходы по захоронению погибших», — добавил Геннадий Труханов.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod