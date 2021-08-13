За раскопками на 6-м км Овидиопольской дороги наблюдают иностранные дипломаты

Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Республики Польша в Одессе г-жой Катажиной Солек и в.и.о. Генерального консула Румынии в Одессе г-ном Тибериу Шарпе, которые в качестве наблюдателей входят в рабочую группу по вопросам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий, захороненных в районе 6-го км Овидиопольской дороги.

Как сообщает официальный сайт города, на встрече присутствовали представители поисково-исследовательской подгруппы рабочей группы Татьяна Самойлова и Александр Ивченко (г. Одесса), Андрей Бижко (г. Днепр), которые представили первые результаты поисково-исследовательской работы.

Было отмечено, что методика, по которой проводятся работы, позаимствована у Международного Комитета Красного Креста (МККК) и применяются стандарты, используемые во всём мире.

Мэр Одессы подчеркнул, что, по данным архивов, в 1935-1942 годах на 6-м км Овидиопольской дороги было расстреляно от 5 до 15 тысяч людей разных национальностей. Ранее, в 2008 году, здесь уже проводились работы и были найдены останки более тысячи людей. Кроме того, есть свидетельства, что много останков выкапывалось и в советское время.

«Сегодня обнаружены нетронутые ранее захоронения. Сопутствующие предметы говорят, что это захоронения конца 30-х годов прошлого столетия. Работа предстоит большая. Мы должны достоверно установить, что происходило, картину того страшного преступления, когда безжалостно, без суда и следствия истребляли людей. О событиях того времени должно стать известно на весь мир, чтобы подобное никогда не повторялось», — отметил Геннадий Труханов.

После встречи в мэрии состоялся выезд на место проведения поисково-исследовательских работ.

Г-н Тибериу Шарпе отметил, что «мы следим за развитием событий. Могу с уверенностью сказать, что раскопки производятся согласно международным нормам и правилам археологии. Генеральное консульство Румынии заверяет в полной поддержке, и, если будет принято решение о создании Мемориала памяти, мы готовы подключиться. Это прекрасная инициатива мэра – достойно почтить память тех людей, которые стали жертвами событий 1937-38 годов».

Г-жа Катажина Солек также заверила в поддержке проекта польской стороной, предложив привлечь к поисково-исследовательским работам и польских специалистов: «Я надеюсь, что команда Института национальной памяти из Польши в самые кратчайшие сроки присоединится к этой работе».

Кстати. По методике МККК территория поисково-исследовательских работ в первую очередь очищается от мусора. Впоследствии определяется место и проводится первичная зачистка шурфов техникой на глубину порядка 1,3 метра. Далее ведётся послойная зачистка вручную. Если происходит контакт с костными останками, устанавливаются границы захоронения с их фиксацией. Затем захоронение консервируется до принятия последующих решений. Из раскопов изымаются только личные вещи и сопровождающиеся артефакты (с привязкой к конкретному захоронению) для проведения исследовательской работы.

Как сообщала Одесса News, ранее на место массовых захоронений власти города планировали переместить гаражные кооперативы, которые находятся сейчас в районе улицы Центральный Аэропорт, и мешают развитию инфраструктуры Международного аэропорта «Одесса».

Историки и краеведы назвали инициативу «варварской». По поводу ситуации на 6-м километре высказался Украинский институт национальной памяти, который потребовал от мэрии провести поисковые работы тел жертв репрессий перед переносом гаражей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заверил общественность, что власти будут содействовать «всесторонней исследовательской работе на этой территории».

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/odessanewsua