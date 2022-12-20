Геннадий Труханов побывал на детском концерте в День св. Николая

В День Святого Николая в рамках военно-патриотической акции «Поддержи своих» состоялся праздничный концерт-мюзикл для маленьких одесситов, который посетил Одесский городской голова Геннадий Труханов.
Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».
«Этот день очень любят дети. И я уверен: не только благодаря подаркам. Хотя они сегодня у нас есть! День Святого Николая – это всегда вера в победу добра над злом, света над тьмой. Сегодня это – воплощение мечты миллионов украинцев, взрослых и маленьких», с такими словами обратился к участникам концерта и его слушателям мэр Одессы Геннадий Труханов.
Одесса News сообщала, как в Одессе 19 декабря отмечают День святого Николая.
Фото: Одесса. официально
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