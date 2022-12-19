В Одессе 19 декабря отмечают день святого Николая

19 декабря христиане восточного обряда чтят память Святителя и Чудотворца Николая, одного из самых любимых святых.

Сегодняшний праздник Николы Зимнего (весеннего отмечают 22 мая) приоткрывает дверь к дальнейшим зимним торжествам: Новому году и светлому Рождеству Христовому.

Николай был епископом в г. Мире (Ликия; Турция) в ІV веке. По житию, он родился в христианской семье, с раннего детства отличался особой набожностью и стал священником в 19 лет. Ещё при жизни был известен тем, что примирял врагов, защищал невинно осуждённых, всячески помогал обездоленным. От поколения к поколению передавали, что за свои добрые дела святой после смерти получил от Бога дар постоянно невидимо находиться среди людей, творить справедливость и помогать в беде.

Издавна этого святого почитают как чудотворца. Его мощи с 1047 года и по сей день покоятся в итальянском городе Бари, куда они попали после турецкого завоевания Ликии.

На украинские земли почитание святителя Николая пришло вместе с христианством и получило широкое распространение. Например, только в Киеве были известны как чудотворные несколько икон святого.

Своим первым помощником святителя Николая считают мореплаватели и путешественники.

Праздник святого Николая особенно желанный у детишек. Дети знали, что в ночь с 18 на 19 декабря святой Николай спускается с неба и оставляет всем послушным деткам под подушкой подарки. А ослушникам — розги. Впрочем, этого почти никогда не случается.

На зимнего Николая было принято работать на пользу другим, особенно бедным и сиротам, но ничего не делать для себя. В этот день начинали готовиться к Рождеству, ибо считалось, что зима окончательно берёт свои права. «Николай бородой трусит, — гласит известная пословица, — дорогу стелет».

17 и 18 декабря в одесском парке Горького работала резиденция святого Николая. Детишек ждали развлечения и анимация, новогодние фотозоны, ёлка с огоньками и, конечно же, встреча с самим Чудотворцем. Все посетители смогли прогуляться по новогодней ярмарке подарков, отведать глинтвейн, какао и различные рождественские лакомства. Кроме того, малыши научились делать ангелочка и мастерить поздравительные открытки для наших защитников.

Обычно, в этот день в Одессе зажигает свои огоньки городская новогодняя ёлка на Думской площади. Но суровые требования военного положения, строжайшая экономия электроэнергии, соображения безопасности для одесситов и гостей города не позволяют сделать это.

Но в Суворовском районе ёлку поставили — на проспекте Добровольского, 106.

Для её освещения используют гирлянды со сменными аккумуляторными батареями. Массовые мероприятия возле неё проводиться не будут.

В паркинге стадиона «Черноморец» в Одессе собралось более 300 детей, которых пригласили на благотворительный новогодний концерт.

Одесский театр юного зрителя сегодня, 19 декабря, приглашает к 12 часам на «Зимнюю сказку».

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