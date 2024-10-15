Жизнь продолжается: на минувшей неделе в Одессе родились 129 малышей

За минувшую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 129 малышей, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество последней недели осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 68. Также за неделю увидела свет 61 маленькая одесситка.

«Больше родов в течение недели приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддом №7), где родились 48 малышей», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 105 малышей, среди которых одна пара близнецов, 55 мальчиков и 50 девочек.

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