5 406 096 – столько в мире больных коронавирусом сегодня

По состоянию на утро 24 мая коронавирусом в мире больны 5 406 096 человек, 343 982 погибли, 2 247 322 вылечились.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Наибольшее количество заболевших в США, где зарегистрирован 1 666 828 случаев , из них 98 683 человека погибли.
На втором месте Бразилия – 349 113 заболевших. В первую пятёрку с наибольшим количеством людей, подхвативших вирус, попали Россия (335 882), Испания (282 370) и Великобритания (257 154) человека.
Украина в этом списке занимает 34-е место.
По количеству случаев с летальным исходом первая пятёрка стран выглядит так:
- США – 98683 смертей
- Великобритания – 36 675
- Италия – 32 735
- Испания – 28 678
- Франция – 28 332.
Как сообщала Одесса News, специалисты Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) ожидают вторую волну коронавирусной инфекции в Европе.