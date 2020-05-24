5 406 096 – столько в мире больных коронавирусом сегодня

По состоянию на утро 24 мая коронавирусом в мире больны 5 406 096 человек, 343 982 погибли, 2 247 322 вылечились.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Наибольшее количество заболевших в США, где зарегистрирован 1 666 828 случаев , из них 98 683 человека погибли.

На втором месте Бразилия – 349 113 заболевших. В первую пятёрку с наибольшим количеством людей, подхвативших вирус, попали Россия (335 882), Испания (282 370) и Великобритания (257 154) человека.

Украина в этом списке занимает 34-е место.

По количеству случаев с летальным исходом первая пятёрка стран выглядит так:

США – 98683 смертей

Великобритания – 36 675

Италия – 32 735

Испания – 28 678

Франция – 28 332.

Как сообщала Одесса News, специалисты Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) ожидают вторую волну коронавирусной инфекции в Европе.