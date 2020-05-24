Адмирал Воронченко готовится к новой должности

Командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко удивлён информационной кампанией, развернувшейся вокруг ситуации, связанной с возможным назначением его на новую должность.

Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

«Действительно, министр обороны мне предложил новую должность в министерстве, и я считаю, что после четырёх лет командования Военно-Морскими Силами могу достойно передать все свои наработки, опыт преемнику. Для меня непонятен тот ажиотаж в СМИ, который появился вокруг моей фамилии», — заявил Воронченко, подчеркнув, что несмотря на большое количество публикаций, комментарий он дал только одному изданию – одесской «Думской», где он подтвердил информацию о предложении министра обороны Андрея Тарана перейти на работу в Министерство обороны.

Командующий также подчеркнул, что соблюдает кадровые подходы и принципы, присущие армиям ведущих стран мира.

«Хочу акцентировать, что, по моему мнению, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4-5 лет должно передавать свой опыт и знания. Ротационный принцип как раз и соответствует подходам, существующим в армиях стран-членов НАТО», — заявил Воронченко.

Кстати. Игорь Воронченко был назначен на должность и.о. командующего ВМС ВСУ 25 апреля 2016 года. 2 июля 2016 года Президент Украины Пётр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Игоря Воронченко командующим ВМС ВСУ и присвоил ему воинское звание вице-адмирала.

23 августа 2018 года указом Президента Украины №242/2018 ему присвоено воинское звание адмирала.

По информации нашего издания, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак планирует на место Воронченко назначить заместителя командующего по боевой подготовке, контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Как сообщала Одесса News, в конце апреля 2020 года народный депутат из фракции политической партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила о том, что Игорь Воронченко, а также бывший секретарь СНБО и обороны Александр Турчинов и пятый Президент Украины Пётр Порошенко могут получить обвинения в государственной измене в связи с отдачей команды на прохождение украинских военных через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

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