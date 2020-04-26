Главу МВФ Воронченко обвиняют в государственной измене

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко, бывший секретарь СНБО и обороны Александр Турчинов и пятый Президент Украины Пётр Порошенко могут получить обвинения в государственной измене в связи с отдачей команды на прохождение украинских военных через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Об этом заявила народный депутат из фракции политической партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар в Facebook.

«Госизмену хотят пришить адмиралу Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь: за проход украинских судов в украинских территориальных водах. Кому это выгодно? Очевидно, Москве. А ещё власти, которая боится тех, кто смог тогда, в тяжёлые времена. Потому что эти не могут в принципе. И поэтому боятся тех, кто может. И тех, кто им точно не по зубам», — отметила Сюмар.

Ранее народный депутат VIII созыва Олег Ляшко («Радикальная партия») заявил, что, по его информации, Офис генерального прокурора в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене Воронченко, Турчинова и Порошенко. По данным Ляшко, их обвиняют в отдании команды на проход украинских военных кораблей через Керченский пролив.

Надзвичайне повідомлення!Я отримав перевірену інформацію, що ГПУ ближчим часом збирається звинуватити в державній зраді командуючого ВМС адмірала Воронченка, екс-секретаря РНБО Турчинова і екс-президента Порошенка. Їх звинувачують у наданні команди на прохід наших військових через Керченську протоку. З цього приводу заявляю: ніхто з тих, хто сьогодні керує Україною, не зробив мільйонної долі для її порятунку, як Воронченко, Турчинов чи навіть мій політичний опонент Порошенко. Фальсифікація кримінальних справ проти тих, хто зупинив російську агресію, проти усіх нас — це виконання нинішньою владою завдання Кремля по дискредитації Майдану і нашої визвольної боротьби.Попереджаю антимайданівську владу: жоден карантин чи вірус не зупинить нас, щоб винести вас до бісової матері! Gepostet von Олег Ляшко am Samstag, 25. April 2020

Морская экспертная платформа предостерегает власть от попыток осуществлять политическое преследование руководства Военно-морских Сил Украины.

Соответствующее заявление МЭП распространено в Facebook президентом Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаилом Гончаром.

«Мы, представители объединения «Морская экспертная платформа», заявляем о том, что намерения власти вручить адмиралу Игорю Воронченко сообщение о подозрении в совершении государственной измены является ничем иным, как политической расправой над ним, а также над его военным и политическим руководством… Намерения обвинить прежнее политическое и военное руководство Украины в нанесении ущерба национальным интересам Украины или материального ущерба за их государственное решение по усилению военно-морской группировки Украины в Азовском море, направленное на защиту украинских национальных интересов, международного судоходства, приазовских регионов Украины в условиях нарастающей в то время угрозы их захвата Российской Федерацией, следует оценивать исключительно как политические преследования бывшего и нынешнего политического и военного руководства, причастного к принятию того решения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что обвинения адмирала Воронченко в государственной измене на основе событий, произошедших в Керченском проливе и Чёрном море в ноябре 2018 года, может выдвигать только власть, которая ставит под сомнение законное право Украины на свободный проход по собственным морским акваториям.

В мире есть только одна страна, которая официально об этом заявляет — это Российская Федерация, — отмечают в Морской экспертной платформе.

«Такие действия нынешнего руководства государства деморализуют личный состав ВМС Украины, героическими усилиями восстанавливающий украинский военный флот в условиях растущей милитаризации Черноморского региона Российской Федерацией и нарастающей угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины с моря, а также являются издевательством над боевым духом всех Вооружённых сил Украины, являющихся главным гарантом свободной и независимой Украины», — отмечают авторы обращения.

В связи с этим они призывают все политические силы, стоящие на проукраинских государственнических позициях, все общественные организации, выступающие за демократические ценности и верховенство права, всех неравнодушных граждан объединиться с целью предотвратить угрозу возвращения в Украину практики политических преследований и настоящей государственной измены в пользу российского агрессора.

«Мы призываем Президента Украины Владимира Зеленского не делать непоправимых ошибок, которые уже имели место в новейшей украинской истории и приводили к международной политической изоляции президентов, их допускавших, и которые отбрасывали страну на десятилетия назад в своём развитии как европейского, демократического государства», — отмечается в заявлении.

Как сообщала Одесса News, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября 2018 года совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. Спецназовцы России захватили три украинских корабля, которые были сначала заблокированы, а затем обстреляны россиянами в Керченском проливе. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», поражённые огнём, потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также заставили остановиться. Шесть украинских моряков получили ранения.

В связи с этим СНБО предложил Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.

Порошенко сначала подписал указ о введении в действие решения СНБО о введении военного положения в Украине на 60 суток — с 26 ноября по 25 января, однако позже заявил, что будет рекомендовать Раде ввести военное положение на 30 дней, чтобы военное положение не накладывалось на начало избирательной кампании, которая должна была стартовать в конце декабря. В конце концов депутаты поддержали введение военного положения в десяти областях Украины.

20 ноября 2019 года захваченные у берегов Крыма украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вернулись в порт Очакова (Николаевская область) после года удерживания Россией.

За несколько месяцев до этого Россия освободила из плена их экипажи. 24 украинских военных моряка вернулись домой в рамках двустороннего обмена удерживаемыми лицами, а не по решению Международного трибунала по морскому праву, как это могло произойти в соответствии с международным правом.