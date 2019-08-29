В Одесской области проходят масштабные сборы с командирами бригад и полков

Командование Военно-Морских сил ВСУ проводит на одном из полигонов Одесской области масштабные сборы с командирами бригад и полков.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины в Facebook.

«Начали сборы с командирами бригад, их заместителями и должностными лицами, которые приравниваются к ним. Хотим довести до командиров новые требования, обобщённый и проанализированный опыт, полученный при применении нашего сухопутного компонента в течение ведения боевых действий, а также те уроки, которые мы получаем в море», — отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

На полигоне продемонстрировали новые возможности специалисты подразделений связи, радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, инженеры и медики. Военные показали современные отечественные и зарубежные образцы вооружения и техники, поступившие в воинские части в течение последних лет, а также передовые методики применения этой техники с учётом обобщённого боевого опыта, как на суше, так и на море.

Отмечается, что участникам сборов предоставили возможность подробнее ознакомиться с современными системами связи и информационной системой освещения обстановки, вызвавшей особый интерес. Новейшая компьютерная программа, использующая данные GPS трекинга, прошла тестирование на совместимость с аналогичными платформами стран НАТО, что даёт украинским морякам доступ к базам данных относительно морских целей в любом районе Мирового океана.

Свои «новинки» продемонстрировали военнослужащие подразделений радиотехнической разведки, инженеры показали порядок установления взрывчатых противодесантных заграждений на морском побережье, провели показательное занятие по минной безопасности, организацию действий корабельных подрывных команд на берегу.

Как организовывать пункты радиационного и химического наблюдения рассказали специалисты РХБЗ, а медики продемонстрировали мастер-класс по эвакуации раненого с поля боя и оказания первой медицинской и первой врачебной помощи.

Следующим этапом сборов станет проведение ряда практических учений и тренировок на военно-морской базе «Юг», в северо-западной части Чёрного моря и на полигоне в районе проведения ООС.

Фото: Facebook