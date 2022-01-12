В Одессе начали подготовку к украинско-американским учениям Си Бриз-2022

В Одессе, в 59-м Доме офицеров ВМС ВС Украины, началась конференция по подготовке украино-американских учений «Си Бриз–2022».

Об этом сообщают на своей странице в Facebook ВМС ВС Украины.

Отмечается, что в связи с ежегодным увеличением масштабов учений подготовка к ним начинается заблаговременно. Ведь страны-участницы должны обсудить и согласовать план и ход маневров, формат участия морских сил других стран, рекогносцировку на местах, другие важные для организации учений вопросы.

Конференция продлится 4 дня, в течение которых её участники должны предварительно обсудить время и место проведения «Си Бриз–2022», учебные цели и перечень стран, которые будут приглашены к учениям, проект сценария, систему управления вовлечёнными силами и сформировать потребность в логистическом обеспечении, — рассказал руководитель учений «Си Бриз – 2022» от Украины заместитель командующего Военно-Морскими Силами ВС Украины коммодор Алексей Доскато.

В январской конференции принимают участие представители Военно-Морских Сил ВС Украины, других составляющих сектора обороны государства, представители 6-го флота ВМС США, менторы и участники других стран-партнёров.

«Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому планирование всех практических мер, общение с американскими партнёрами и другими участниками обучения проходит в дистанционном формате с помощью видеосвязи. Но я уверен, что наш профессионализм и профессионализм наших партнёров позволит выполнить все поставленные задачи успешно», — отметил коммодор.

Участники конференции уже договорились, что учения в нынешнем году планируется провести в классическом варианте, то есть с отработкой практических действий в море, на суше, в воздухе и под водой. Приглашения для участия получили более 60 стран и международных организаций.

Очередная планирующая конференция состоится в марте 2022 года.

Как сообщала Одесса News, 28 июня 2021 года в Одессе под руководством командующего Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы состоялась торжественная церемония открытия украинского-американских учений «Си Бриз-2021» с участием представителей около 30 стран-участников.

Фото: Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat