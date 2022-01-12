Одесские пограничники обнаружили иностранца с пятью поддельными ID-картами стран ЕС

Пограничники Подольского отряда на контрольно-пропускном пункте «Кучурган» Одесской области выявили иностранца, перевозившего поддельные ID-карты стран ЕС.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что пограничники обнаружили 32-летнего нарушителя, гражданина Молдовы, во время осмотра микроавтобуса, который направлялся из Одессы в Кишинёв.
Стражи границы нашли пять ID-карт, принадлежащих гражданам Румынии и Литвы, которых в авто не было. Все обнаруженные ID-карты оказались поддельными.
«Документы изъяли и передали представителям Национальной полиции, также им направили уведомление для внесения сведений в ЕРДР об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года пограничники в пункте пропуска «Паланка» и в Одесском аэропорту при проверке документов у пассажиров обнаружили фальшивые паспорта.
Фото: Госпогранслужба
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