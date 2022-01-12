В Одессе осуществлено разбойное нападение на лотерейный пункт: украдено 40 тысяч гривен

В Одессе ограблен пункт распространения государственных лотерей.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленник с самого утра зашёл под видом покупателя лотерейных билетов, распылил в сторону продавщицы газовый баллончик, затащил её в гардеробную и ограбил кассу пункта, вытащив из неё 40 тысяч гривен. Прихватив с собой ещё и смартфон жертвы, грабитель сбежал.

Однако на свободе он пробыл недолго: оперативники полицейского отдела №2 Одесского районного полицейского отделения №1 уже через несколько часов задержали преступника в хостеле на Старосенной площади. Им оказался 31-летний луганчанин. У молодчика нашли награбленные деньги, часть которых он успел потратить на аренду жилья и покупку мобильного телефона, а также пистолет неизвестного происхождения.

Действия фигуранта квалифицировали по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

«До избрания меры пресечения его поместили в СИЗО. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.



Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в Одессе полицейские по «горячим следам» задержали двух братьев, ограбивших пожилую женщину.

Фото и видео: Одесское райуправление полиции №1

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat