Одесская полиция задержала криминальную парочку за ограбление пенсионерки

В Одессе полицейские по «горячим следам» задержали двух братьев, ограбивших пожилую женщину.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, один из правонарушителей подошёл к 60-летней прохожей сзади, когда она разговаривала по мобильному телефону и вырвал гаджет из рук. Другой тем временем дёрнул сумку, висящую на плече потерпевшей, но оторвал только от неё ручку.

Одесситка, воспользовавшись телефоном прохожего, немедленно сообщила на спецлинию «102» о напавших на неё средь бела дня на Николаевской дороге,

На место были направлены наряды полиции, которые патрулировали территорию Суворовского района города, и менее чем через час злоумышленники были задержаны. Украденный мобильник у них изъяли.

Выяснилось, братья 26-ти и 23-х лет направлялись на электричке из Любашевки на работу в Авангард, но перепутали остановку.

Старшего из них уже судили за аналогичное преступление.

Фигуранты задержаны. За совершённое им грозит от четырёх до шести лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, к пожизненному лишению свободы приговорён в декабре 2021 года житель Раздельной Одесской области, жестоко лишивший жизни всю семью своего знакомого.

Фото и видео: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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