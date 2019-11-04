В полиции рассказали подробности убийства 15-летней одесситки

4 ноября в Одессе состоялся брифинг начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Беха, рассказавшего подробности убийства 15-летней одесситки.

Как сообщает сайт Нацполиции Одесской области, подозреваемый 15-летний знакомый убитой девочки задержан и сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия.

О том, что Даша Дробот ещё днём ​​пошла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским вечером 2 ноября сообщила мать девочки. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители сразу же пересмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили направление движения ребёнка. В тот же вечер были установлены и опрошены товарищи, в компании которых она отдыхала. Они рассказали, что все вместе были за городом, а потом девушка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные разъехались по домам.

Полицейские разыскивали пропавшего ребенка всю ночь. Поиски не прерывались ни на минуту. Утром тело девочки с признаками насилия было обнаружено в лесополосе на территории Лиманского района. По результатам вскрытия, причиной её смерти стала асфиксия.



В тот же день установили и задержали несовершеннолетнего, который скрывался у своих знакомых. Парень — 15-летний одессит, который находится на профилактическом учёте в полиции и, кроме того, летом этого года был осуждён Суворовским райсудом к условному сроку за грабёж.

В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские собрали достаточно доказательств прямой причастности подростка к убийству девочки. В частности, установлено, что после совершённого он завладел мобильным телефоном убитой. Телефон и другие вещественные доказательства были изъяты, а парень — задержан в порядке ст. 208 УПК. Как отметил Бех, под давлением различных доказательств, включая замытые следы крови на одежде задержанного, подозреваемый подтвердил: во время прогулки с девочкой он предложил ей вступить с ним в половую связь, а когда она отказалась и стала сопротивляться, якобы «озверел» и начал её бить по голове, а потом пинал уже упавшую.

В настоящее время по факту умышленного убийства несовершеннолетней продолжается досудебное следствие, начатое по п.6 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых экспертиз, а также других следственно-розыскных мероприятий возможна дополнительная квалификация преступления.

«То, что случилось с Дашей, — горе не одной семьи, это страшная трагедия для всех нас. А расследование таких преступлений — чрезвычайное испытание для любого из полицейских. Оно навсегда оставляет в наших сердцах рану, которая не заживает, — сказал Олег Бех. — Я искренне сочувствую семье погибшей девочки. Не как милиционер, а прежде всего как человек и отец. А как начальник полиции обещаю, что её смерть не останется безнаказанной».

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области