В Одессе запущены 100 котельных для выработки тепла из 153-х

По состоянию на 09:30 4 ноября начали выработку тепла 100 котельных: 7 районных, 4 квартальных, 81 малая, 6 угольных и 2 ведомственные, согласно распоряжению городского головы от № 999 от 25.10.2019 г. о начале в Одессе отопительного сезона с 1 ноября.

Подача теплоносителя проводится на объекты социальной сферы (медицинские, дошкольные и школьные учреждения) и в жилые дома. От момента запуска котельной до подачи тепла на объекты проходит от суток до недели (это связано с технологией процесса), — сообщает официальный сайт города.

Всего на обслуживании КП «Теплоснабжение города Одессы» находятся 153 котельные (районные, квартальные, малые и угольные).

По информации департамента городского хозяйства, на утро 4 ноября в районах города подача тепла осуществляется на 1278 объектов (Киевский — 443, Малиновский — 412, Суворовский — 180, Приморский — 243).



По информации руководства АО «Одесская ТЭЦ», подача тепла абонентам этого предприятия должна начаться к середине текущей недели.

Напоминается, что если тепло подано, а теплоноситель не поступил к потребителю, то причиной этому может быть завоздушенность систем отопления (батареи) или перекрытие задвижек. В таком случае необходимо обратиться в компанию, обслуживающую дом.

Номера телефонов для обращений граждан в случае возникновения аварийных ситуаций (круглосуточно):

КП «ЖКС»:

— «Фонтанский» 705-75-42;

— «Порто-Франковский» 701-17-60;

— «Черёмушки» 705-33-11;

— «Хмельницкий» 705-79-69, 765-00-50;

— «Вузовский» 705-90-69;

— «Черноморский» 705-33-55, 705-33-53, 705-33-48;

— «Пересыпский» 793-78-60;

— УК «Суворовский» 15-01 или 755-15-01.