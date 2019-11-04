Одесские зрители познакомились с французским кинематографом

3 ноября в Одессе состоялся первый международный франко-украинский фестиваль короткого метра «МОСТ Кинофест».

Как сообщает официальный сайт города, на фестивале короткометражного фильма были представлены работы французских кинорежиссёров.

Глава Odessa Film Office Галина Сулима отметила, что проведение этого фестиваля — старт к большому кинофестивалю с участием Одессы и Марселя.

Директор французского культурного центра в Одессе Полина Белоус подчеркнула важность развития культурных связей между украинскими и французскими городами. А инициатор фестиваля Манон Гале отметила большое значение знакомства украинского зрителя с современным французским кино и расширение связей для создания копродукции.

Также в ходе фестиваля был проведён круглый стол «Какое место занимают женщины в современном украинском кинематографе?». Участники встречи узнали о том, что во Франции около 20% фильмов снимают женщины-режиссёры, и растущей популярности этой профессии среди женщин Украины.

Кроме того, на фестивале был презентован онлайн-журнал, посвящённый киноистории Одессы. Аншлаг в зале собрал показ пяти авторских фильмов конкурсной программы: «Возраст сирен» от Элоизы Пеллокет, «Лазарь» от Тристана Ломма, «Маленькие руки» от Реми Алье, «Цветы Баптиста» от Пети-Гатс, «Королевская охота» от Лизы Акока и Романа Гере.

Отмечается, что приз зрительских симпатий получил фильм-победитель «Маленькие ручки».

В завершение кинофестиваля короткого метра директор Одесской киностудии Андрей Осипов вручил награды Галине Сулиме и Манон Гале за вклад в развитие киноискусства.

Фестиваль организован при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета, Odessa Film Office, Посольства Франции в Украине, Французского института в Украине/Альянс Франсез Одесса.

Фото: «Одесса»